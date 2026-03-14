Украинский гимнаст Стельмах будет выступать за Германию после смены гражданства

Главная Спорт Перспективный украинский гимнаст сменил спортивное гражданство

Дата публикации 14 марта 2026 13:19
Радомир Стельмах на Олимпиаде в Париже. Фото: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images

Украинский гимнаст Радомир Стельмах отказался выступать за национальную сборную Украины и сменил спортивное гражданство. Теперь 20-летний спортсмен будет представлять Германию на международных соревнованиях.

После смены спортивной принадлежности он больше не входит в состав украинской команды, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

Реклама
Читайте также:

Стельмах тренируется в немецком городе Коттбус и защищает цвета местного гимнастического клуба. Согласно правилам Международной федерации гимнастики, после смены гражданства спортсмен должен пройти годичный карантин, по истечении которого получит право выступать за новую национальную команду.  

Радомир Стельмах
Радомир Стельмах в составе сборной Украины. Фото: Elsa/Getty Images

Украинская сборная уже теряла гимнастов

Похожая ситуация ранее произошла и с украинским гимнастом Ильей Ковтуном. В 2024 году он принял решение сменить спортивное гражданство и начал процесс перехода в сборную Хорватии вместе со своим тренером Ириной Горбачевой. После завершения обязательного периода ожидания спортсмен получил право выступать за новую национальную команду.

Стельмах входил в состав сборной Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда украинская команда, в которую также входили Игорь Радивилов, Назар Чепурный, Олег Верняев и Илья Ковтун, заняла пятое место в командном турнире.

Радомир Стельмах является уроженцем Запорожья. В 2024 году он стал чемпионом Европы в командном многоборье и представлял Украину на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, еще одного известного украинского футболиста мобилизировали, он уже готовится к распределению. 

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился мнением о команде Сергея Реброва перед матчем отбора на Кубок Мира. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

