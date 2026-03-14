Украинский гимнаст Стельмах будет выступать за Германию после смены гражданства

Радомир Стельмах на Олимпиаде в Париже. Фото: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images

Украинский гимнаст Радомир Стельмах отказался выступать за национальную сборную Украины и сменил спортивное гражданство. Теперь 20-летний спортсмен будет представлять Германию на международных соревнованиях.

После смены спортивной принадлежности он больше не входит в состав украинской команды, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

Стельмах тренируется в немецком городе Коттбус и защищает цвета местного гимнастического клуба. Согласно правилам Международной федерации гимнастики, после смены гражданства спортсмен должен пройти годичный карантин, по истечении которого получит право выступать за новую национальную команду.

Радомир Стельмах в составе сборной Украины. Фото: Elsa/Getty Images

Украинская сборная уже теряла гимнастов

Похожая ситуация ранее произошла и с украинским гимнастом Ильей Ковтуном. В 2024 году он принял решение сменить спортивное гражданство и начал процесс перехода в сборную Хорватии вместе со своим тренером Ириной Горбачевой. После завершения обязательного периода ожидания спортсмен получил право выступать за новую национальную команду.

Стельмах входил в состав сборной Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда украинская команда, в которую также входили Игорь Радивилов, Назар Чепурный, Олег Верняев и Илья Ковтун, заняла пятое место в командном турнире.

Радомир Стельмах является уроженцем Запорожья. В 2024 году он стал чемпионом Европы в командном многоборье и представлял Украину на Олимпийских играх в Париже.

