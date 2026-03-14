Поттер рассказал об ожиданиях от матча с Украиной

Поттер высказался об матче со сборной Украины
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился мыслями о предстоящем матче плей-офф квалификации чемпионата мира против Украины. Наставник отметил важность этой встречи.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.
Поттер сконцентрирован на Украине
По словам Поттера, команда полностью сосредоточена на ближайших играх квалификации и стремится одержать две победы, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира.
Тренер подчеркнул, что подписание нового контракта не влияет на краткосрочные задачи сборной и сейчас все его мысли об Украине.
"Подписание нового соглашения не влияет на ближайшие задачи команды. Наша цель неизменна — выиграть оба матча и пробиться на чемпионат мира. Все мысли сейчас сосредоточены на поединке против Украины. Нам нужно выложиться на максимум, чтобы одержать победу. Впереди чрезвычайно важный и одновременно очень увлекательный матч", — сказал Поттер.
Матч плей-офф между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Напомним, ранее экс-игрок "Динамо" и Колоса" был мобилизован.
