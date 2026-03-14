Поттер рассказал об ожиданиях от матча с Украиной

Грэм Поттер. Фото: svenskfotboll.se

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился мыслями о предстоящем матче плей-офф квалификации чемпионата мира против Украины. Наставник отметил важность этой встречи.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Грэм Поттер. Фото: Reuters

Поттер сконцентрирован на Украине

По словам Поттера, команда полностью сосредоточена на ближайших играх квалификации и стремится одержать две победы, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Тренер подчеркнул, что подписание нового контракта не влияет на краткосрочные задачи сборной и сейчас все его мысли об Украине.

"Подписание нового соглашения не влияет на ближайшие задачи команды. Наша цель неизменна — выиграть оба матча и пробиться на чемпионат мира. Все мысли сейчас сосредоточены на поединке против Украины. Нам нужно выложиться на максимум, чтобы одержать победу. Впереди чрезвычайно важный и одновременно очень увлекательный матч", — сказал Поттер.

Матч плей-офф между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

