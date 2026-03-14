Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поттер высказался об матче со сборной Украины

Поттер высказался об матче со сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 07:20
Поттер рассказал об ожиданиях от матча с Украиной
Грэм Поттер. Фото: svenskfotboll.se

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился мыслями о предстоящем матче плей-офф квалификации чемпионата мира против Украины. Наставник отметил важность этой встречи.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Грэм Поттер
Грэм Поттер. Фото: Reuters

Поттер сконцентрирован на Украине

По словам Поттера, команда полностью сосредоточена на ближайших играх квалификации и стремится одержать две победы, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Тренер подчеркнул, что подписание нового контракта не влияет на краткосрочные задачи сборной и сейчас все его мысли об Украине.

"Подписание нового соглашения не влияет на ближайшие задачи команды. Наша цель неизменна — выиграть оба матча и пробиться на чемпионат мира. Все мысли сейчас сосредоточены на поединке против Украины. Нам нужно выложиться на максимум, чтобы одержать победу. Впереди чрезвычайно важный и одновременно очень увлекательный матч", — сказал Поттер.

Матч плей-офф между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Грэм Поттер Сборная Швеции по футболу
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации