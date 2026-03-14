Поттер висловився про матч Україна — Швеція

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував майбутній матч плей-оф відбору на чемпіонат світу проти України. Фахівець наголосив на важливості поєдинку.

Поттер сконцентрований на Україні

За словами Поттера, команда повністю зосереджена на найближчих іграх кваліфікації та прагне здобути дві перемоги, щоб пробитися до фінальної частини чемпіонату світу.

Тренер підкреслив, що підписання нового контракту не впливає на короткострокові завдання збірної і наразі всі його думки про Україну.

"Підписання нової угоди не впливає на найближчі завдання команди. Наша мета незмінна — виграти обидва матчі та пробитися на чемпіонат світу. Усі думки зараз зосереджені на поєдинку проти України. Нам потрібно викластися на максимум, щоб здобути перемогу. Попереду надзвичайно важливий і водночас дуже захопливий матч", — сказав Поттер.

Матч плей-оф між збірними України та Швеції відбудеться 26 березня. Початок зустрічі заплановано на 21:45 за київським часом.

