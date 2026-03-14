Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Головний тренер збірної Швеції зізнався, що думає лише про Україну

Головний тренер збірної Швеції зізнався, що думає лише про Україну

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 07:20
Поттер висловився про матч Україна — Швеція
Грем Поттер. Фото: svenskfotboll.se

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував майбутній матч плей-оф відбору на чемпіонат світу проти України. Фахівець наголосив на важливості поєдинку.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Реклама
Читайте також:
Грем Поттер. Фото: Reuters

Поттер сконцентрований на Україні

За словами Поттера, команда повністю зосереджена на найближчих іграх кваліфікації та прагне здобути дві перемоги, щоб пробитися до фінальної частини чемпіонату світу.

Тренер підкреслив, що підписання нового контракту не впливає на короткострокові завдання збірної і наразі всі його думки про Україну.

"Підписання нової угоди не впливає на найближчі завдання команди. Наша мета незмінна — виграти обидва матчі та пробитися на чемпіонат світу. Усі думки зараз зосереджені на поєдинку проти України. Нам потрібно викластися на максимум, щоб здобути перемогу. Попереду надзвичайно важливий і водночас дуже захопливий матч", — сказав Поттер.

Матч плей-оф між збірними України та Швеції відбудеться 26 березня. Початок зустрічі заплановано на 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, раніше ексгравець "Динамо" та Колоса" був мобілізований.

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Майк Тайсон порівняв себе з Олександром Усиком.

футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Грем Поттер Збірна Швеції з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації