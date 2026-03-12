Відео
Головна Спорт Перед грою з Україною Швеція продовжила контракт з головним тренером

Перед грою з Україною Швеція продовжила контракт з головним тренером

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 18:01
Суперник України у відборі на ЧС-2026 продовжив контракт з тренером до 2030 року
Грем Поттер з гравцем збірної Швеції. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер продовжив контракт зі Шведською футбольною асоціацією. Нову угоду укладено до чемпіонату світу 2030 року.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужба Шведської футбольної асоціації.

Читайте також:
Грем Поттер продовжив контракт. Фото: svenskfotboll.se

Поттер очолив національну команду в жовтні та отримав завдання вивести збірну на чемпіонат світу. Уже за два тижні команда проведе вирішальні матчі плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

Сам тренер заявив, що продовження співпраці має для нього велике значення. За словами Поттера, він відчуває гордість і відповідальність за можливість працювати зі шведською збірною та прагне повернути команду до стабільної боротьби на великих турнірах.

До роботи у збірній Швеції Поттер уже мав значний досвід у клубному футболі. Він працював у шведському "Естерсунді" у 2011–2018 роках, де зумів вивести команду до єврокубків.

Після цього англійський фахівець очолював "Суонсі", "Брайтон", "Челсі" та "Вест Гем".

Найближчим суперником Швеції в матчах плей-оф відбору на чемпіонат світу стане збірна України.

У разі перемоги шведи зіграють у фіналі плей-оф з переможцем пари Польща — Албанія.

Нагадаємо, легендарний Майк Тайсон дав прогноз на шанси Олександра Усика в гіпотетичних боях з топами 90-х років.

Також Тайсон оцінив кар'єру Василя Ломаченка й те, чому той довго лідирував в рейтингу P4P.

тренер ЧС-2026 з футболу контракт Грем Поттер Збірна Швеції з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
