Ближайший соперник Украины в отборе на ЧМ продлил контракт с тренером на 4 года

Грэм Поттер с игроком сборной Швеции. Фото: Reuters

Федерация футбола Швеции договорилась о продлении сотрудничества с главным тренером национальной команды Грэмом Поттером. Новое соглашение рассчитано до чемпионата мира 2030 года.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-служба Шведской футбольной ассоциации.

Грэм Поттер продлил контракт. Фото: svenskfotboll.se

Поттер возглавил национальную команду в октябре и получил задачу вывести сборную на чемпионат мира. Уже через две недели команда проведет решающие матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Сам тренер заявил, что продолжение сотрудничества имеет для него большое значение. По словам Поттера, он испытывает гордость и ответственность за возможность работать со шведской сборной и стремится вернуть команду к стабильной борьбе на крупных турнирах.

До работы в сборной Швеции Поттер уже имел значительный опыт в клубном футболе. Он работал в шведском "Эстерсунде" в 2011-2018 годах, где сумел вывести команду в еврокубки.

После этого английский специалист возглавлял "Суонси", "Брайтон", "Челси" и "Вест Хэм".

Ближайшим соперником Швеции в матчах плей-офф отбора на чемпионат мира станет сборная Украины.

В случае победы шведы сыграют в финале плей-офф с победителем пары Польша — Албания.

