Грем Поттер прокоментував жереб плей-оф і матч України зі Швецією

Грем Поттер. Фото: Reuters

Збірна України в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграє зі Швецією. З можливих опонентів з четвертого кошика це була команда з найбільшим рейтингом.

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував результати жеребкування плей-оф, передає Fotbollskanalen.se.

Грем Поттер з футболістом збірної. Фото: Reuters

Поттер задоволений жеребкуванням

Поттер розповів, що не спілкувався з колишнім форвардом збірної Швеції Мартіном Даліним, який проводив жеребкування. За словами тренера, незалежно від суперника, Швецію очікував би складний виїзний поєдинок.

Фахівець визнав, що гра на нейтральному полі в Польщі є мінусом для України, адже команда Сергія Реброва позбавлена можливості виступати вдома перед своїми вболівальниками. Водночас Поттер переконаний, що емоцій у цій грі вистачатиме, адже на кону — вихід у фінал плей-оф.

Зазначимо, що місце проведення матчу може змінитися, оскільки в одній сітці з Україною збірна Польщі. Команди можуть зустрітися в фіналі.

