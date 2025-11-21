Відео
Головна Спорт Головний тренер збірної Швеції розповів, що думає про Україну

Головний тренер збірної Швеції розповів, що думає про Україну

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 14:32
Оновлено: 14:32
Грем Поттер прокоментував жереб плей-оф і матч України зі Швецією
Грем Поттер. Фото: Reuters

Збірна України в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграє зі Швецією. З можливих опонентів з четвертого кошика це була команда з найбільшим рейтингом.

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував результати жеребкування плей-оф, передає Fotbollskanalen.se.

Грэм Поттер
Грем Поттер з футболістом збірної. Фото: Reuters

Поттер задоволений жеребкуванням

Поттер розповів, що не спілкувався з колишнім форвардом збірної Швеції Мартіном Даліним, який проводив жеребкування. За словами тренера, незалежно від суперника, Швецію очікував би складний виїзний поєдинок.

Фахівець визнав, що гра на нейтральному полі в Польщі є мінусом для України, адже команда Сергія Реброва позбавлена можливості виступати вдома перед своїми вболівальниками. Водночас Поттер переконаний, що емоцій у цій грі вистачатиме, адже на кону — вихід у фінал плей-оф.

Зазначимо, що місце проведення матчу може змінитися, оскільки  в одній сітці з Україною збірна Польщі. Команди можуть зустрітися в фіналі.

Нагадаємо, у французькому "ПСЖ" вважають, що Ілля Забарний став їх провальним трансфером.

У "Ромі" ухвалили тяжке рішення щодо трансферу Артема Довбика.

