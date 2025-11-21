Грэм Поттер прокомментировал жребий плей-офф и матч Украины со Швецией

Грэм Поттер. Фото: Reuters

Сборная Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 сыграет со Швецией. Из возможных оппонентов из четвертой корзины это была команда с наибольшим рейтингом.

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф, передает Fotbollskanalen.se.

Грэм Поттер с футболистом сборной. Фото: Reuters

Поттер доволен жеребьевкой

Поттер рассказал, что не общался с бывшим форвардом сборной Швеции Мартином Далиным, который проводил жеребьевку. По словам тренера, независимо от соперника, Швецию ожидал бы сложный выездной поединок.

Специалист признал, что игра на нейтральном поле в Польше является минусом для Украины, ведь команда Сергея Реброва лишена возможности выступать дома перед своими болельщиками. В то же время Поттер убежден, что эмоций в этой игре будет хватать, ведь на кону — выход в финал плей-офф.

Отметим, что место проведения матча может измениться, поскольку в одной сетке с Украиной сборная Польши. Команды могут встретиться в финале.

