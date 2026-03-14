Джошуа сменил резидентство на ОАЭ и может вернуться на ринг

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа изменил статус налогового резидентства и теперь официально связан с Объединенными Арабскими Эмиратами. Такой шаг может быть частью его подготовки к возвращению на ринг после периода восстановления.

Ранее боксер выступал и жил в Великобритании, где строил основную часть своей профессиональной карьеры, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Читайте также:

Изменение резидентства стало известно из корпоративных документов компаний боксера Sparta Promotions Limited и 258 Investments Limited. В поданных документах указано, что Джошуа теперь проживает в ОАЭ. Этот шаг может повлиять как на его финансовую деятельность, так и на будущие спортивные планы.

Джошуа давно связан с Дубаем

Боксер регулярно приезжал в Дубай для тренировок, рекламных мероприятий и отдыха. В разные годы он проводил там тренировочные сборы и сотрудничал с рядом брендов. Одним из самых известных эпизодов стала тренировочная сессия на вертолетной площадке отеля Burj Al Arab в 2017 году.

Энтони Джошуа — олимпийский чемпион Лондона-2012 и бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. За профессиональную карьеру британец провел десятки боев и одержал множество побед нокаутом.

Он остается одним из самых узнаваемых боксеров современности и долгое время входил в число лидеров дивизиона. Джошуа также получил государственные награды Великобритании за достижения в спорте.

Напомним, ранее кикбоксер Рико Верховен поделился ожиданиями от престоящего поединка с Александром Усиком.

Молодой украинский футболист был мобилизирован и уже в ближайшее время отправится в боевое подразделение.