Главная Спорт Верховен назвал единственную возможность победить Усика

Верховен назвал единственную возможность победить Усика

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 14:40
Верховен рассказал, как хочет победить Усика в Египте
Рико Верхувен (посредине) после победы. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Титулованный кикбоксер Рико Верховен поделился ожиданиями от возможного поединка против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика. Бой планируют провести 23 мая в Гизе, Египет.

Стороны рассматривают этот поединок как один из самых обсуждаемых кроссовер-боев в боевых видах спорта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DAZN.

Противостояние должно состояться по правилам профессионального бокса. Для Александра Усика это станет очередной защитой чемпионского статуса, тогда как Рико Верховен попытается проверить себя на высшем уровне бокса. Поединок планируют провести на одной из арен в Гизе рядом с историческими достопримечательностями Египта. 

Александр Усик
Александр Усик (слева) и Турки Аль аш-Шейх. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Что сказал Рико Верховен о поединке

Интерес к этому противостоянию связан с тем, что речь идет о встрече одного из лучших боксеров современности с доминирующим чемпионом в мире кикбоксинга. Верховен не раз говорил о желании попробовать себя в большом боксе и рассматривает бой с Усиком как главный вызов в карьере.

"Лучшая победа, которую я мог бы получить – это пройти все двенадцать раундов и выиграть единогласным решением судей. Я вижу это как высшее достижение, потому что тогда это будет означать, что Усик пытался сделать все возможное на протяжении 12 раундов, и это не сработало. Это не про какой-то "счастливый удар", это не было бы случайностью", — заявил Верховен.

Рико является одним из самых известных кикбоксеров современности и многолетний чемпион организации Glory в супертяжелом весе. Нидерландский спортсмен удерживает титул чемпиона Glory с 2014 года и считается доминирующей фигурой в дивизионе. За свою карьеру он одержал десятки побед в профессиональном кикбоксинге и несколько раз защищал чемпионский пояс. Верховен известен своей выносливостью, техникой и стабильностью на высшем уровне. 

спорт Александр Усик бокс Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция

Максим Яворницкий
