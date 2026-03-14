Верховен розповів, як хоче перемогти Усика в Єгипті

Ріко Верхувен (посередині) після перемоги. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Титулований кікбоксер Ріко Верховен поділився очікуваннями від можливого поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Бій планують провести 23 травня в Гізі, Єгипет.

Сторони розглядають цей поєдинок як один із найбільш обговорюваних кросовер-боїв у бойових видах спорту, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на DAZN.

Протистояння має відбутися за правилами професійного боксу. Для Олександра Усика це стане черговим захистом чемпіонського статусу, тоді як Ріко Верховен спробує перевірити себе на найвищому рівні боксу. Поєдинок планують провести на одній з арен у Гізі поруч з історичними пам'ятками Єгипту.

Олександр Усик (ліворуч) та Туркі Аль аш-Шейх. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Що сказав Ріко Верховен про поєдинок

Інтерес до цього протистояння пов'язаний з тим, що йдеться про зустріч одного з найкращих боксерів сучасності з домінуючим чемпіоном у світі кікбоксингу. Верховен не раз говорив про бажання спробувати себе у великому боксі та розглядає бій з Усиком як головний виклик у кар'єрі.

"Найкраща перемога, яку я міг би отримати — це пройти всі дванадцять раундів і виграти одноголосним рішенням суддів. Я бачу це як найвище досягнення, тому що тоді це означатиме, що Усик намагався зробити все можливе протягом 12 раундів, і це не спрацювало. Це не про якийсь "щасливий удар", це не було б випадковістю", — заявив Верховен.

Ріко є одним із найвідоміших кікбоксерів сучасності та багаторічний чемпіон організації Glory в суперважкій вазі. Нідерландський спортсмен утримує титул чемпіона Glory з 2014 року та вважається домінуючою фігурою в дивізіоні. За свою кар'єру він здобув десятки перемог у професійному кікбоксингу та декілька разів захищав чемпіонський пояс. Верховен відомий своєю витривалістю, технікою та стабільністю на найвищому рівні.

