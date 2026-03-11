Усик назвав нового №1 рейтингу pound-for-pound

Усик визначив найкращого боксера в світі
Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик висловився щодо рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Українець назвав бійця, якого вважає нинішнім №1 pound-for-pound.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Essentially Sports.
Усик знайшов заміну Кроуфорду
Під час інтерв’ю ведучий Майк Келлерман нагадав, що Усик раніше ставив Теренса Кроуфорда на перше місце у цьому рейтингу. Після того як американець оголосив про завершення кар’єри, журналіст поцікавився, чи вважає тепер Усик себе найкращим боксером світу.
Український чемпіон відповів, що не готовий назвати себе першим у рейтингу і поставив на нього Шакура Стівенсона.
"Слухайте, я дуже вдячний вам і людям, які мене підтримують, але я не можу сказати, що це я. Ні, зараз, можливо, це Шакур", — сказав Усик.
Зазначимо, що Стівенсон в лютому легко переміг Теофімо Лопеса одностайним рішенням суддів і став чемпіоном світу в першій напівсередній вазі.
