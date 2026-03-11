Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик визначив найкращого боксера в світі

Усик визначив найкращого боксера в світі

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 22:19
Усик назвав нового №1 рейтингу pound-for-pound
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик висловився щодо рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Українець назвав бійця, якого вважає нинішнім №1 pound-for-pound.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Essentially Sports.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик знайшов заміну Кроуфорду

Під час інтерв’ю ведучий Майк Келлерман нагадав, що Усик раніше ставив Теренса Кроуфорда на перше місце у цьому рейтингу. Після того як американець оголосив про завершення кар’єри, журналіст поцікавився, чи вважає тепер Усик себе найкращим боксером світу.

Український чемпіон відповів, що не готовий назвати себе першим у рейтингу і поставив на нього Шакура Стівенсона.

"Слухайте, я дуже вдячний вам і людям, які мене підтримують, але я не можу сказати, що це я. Ні, зараз, можливо, це Шакур", — сказав Усик.

Зазначимо, що Стівенсон в лютому легко переміг Теофімо Лопеса одностайним рішенням суддів і став чемпіоном світу в першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон оцінив статус українця Олександра Усика.

Також раніше боксер-суперважковаговик Тайсон Ф'юрі розповів, як Ріко Верховен може ускладнити бій Олександру Усику.

Олександр Усик бокс Шакур Стівенсон професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації