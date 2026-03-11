Усик считает Шакура Стивенсона новым лучшим боксером в мире

Усик назвал нового лучшего боксера в рейтинге P4P
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик поделился мнением о рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Он ответил на вопрос о том, кто сейчас занимает первое место в списке pound-for-pound.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Essentially Sports.
Усик нашел замену Кроуфорду
Во время интервью ведущий Майк Келлерман напомнил, что Усик ранее ставил Теренса Кроуфорда на первое место в этом рейтинге. После того как американец объявил о завершении карьеры, журналист поинтересовался, считает ли теперь Усик себя лучшим боксером мира.
Украинский чемпион ответил, что не готов назвать себя первым в рейтинге и поставил на него Шакура Стивенсона.
"Слушайте, я очень благодарен вам и людям, которые меня поддерживают, но я не могу сказать, что это я. Нет, сейчас, возможно, это Шакур", — сказал Усик.
Отметим, что Стивенсон в феврале легко победил Теофимо Лопеса единогласным решением судей и стал чемпионом мира в первом полусреднем весе.
Напомним, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон оценил статус украинца Александра Усика.
Также ранее боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, как Рико Верховен может усложнить бой Александру Усику.
Читайте Новини.LIVE!