Україна
Главная Спорт Усик назвал нового лучшего боксера в рейтинге P4P

Усик назвал нового лучшего боксера в рейтинге P4P

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 22:19
Усик считает Шакура Стивенсона новым лучшим боксером в мире
Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик поделился мнением о рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Он ответил на вопрос о том, кто сейчас занимает первое место в списке pound-for-pound.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Essentially Sports.

Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик нашел замену Кроуфорду

Во время интервью ведущий Майк Келлерман напомнил, что Усик ранее ставил Теренса Кроуфорда на первое место в этом рейтинге. После того как американец объявил о завершении карьеры, журналист поинтересовался, считает ли теперь Усик себя лучшим боксером мира.

Украинский чемпион ответил, что не готов назвать себя первым в рейтинге и поставил на него Шакура Стивенсона.

"Слушайте, я очень благодарен вам и людям, которые меня поддерживают, но я не могу сказать, что это я. Нет, сейчас, возможно, это Шакур", — сказал Усик.

Отметим, что Стивенсон в феврале легко победил Теофимо Лопеса единогласным решением судей и стал чемпионом мира в первом полусреднем весе.

Напомним, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон оценил статус украинца Александра Усика.

Также ранее боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, как Рико Верховен может усложнить бой Александру Усику.

Александр Усик бокс Шакур Стивенсон профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
