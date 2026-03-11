Тайсон Ф'юрі пояснив, як буде його третій бій з Усиком

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик на рингу. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував можливість проведення третього бою з Олександром Усиком. Розмови про потенційну трилогію між боксерами тривають уже не перший рік.

Британський боксер прокоментував перспективу третього поєдинку після двох поразок від українця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing News 24.

У 2024 році Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі рішенням суддів і став об'єднаним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Після цих боїв розмови про можливу трилогію між боксерами продовжують з'являтися в медіа.

Ф'юрі про можливий реванш з Усиком

Британець зазначив, що впевнений у своїх шансах у потенційному третьому поєдинку. При цьому він висловив сумнів, що зможе розраховувати на сприятливе рішення суддів.

"Я б виграв третій бій. Але річ у тім, що я знаю, якщо він протримається до фінального гонгу, я не отримаю рішення на свою користь. Для мене це виглядає так ніби перемогу можуть віддати йому ще до початку бою", — заявив Тайсон Ф'юрі.

