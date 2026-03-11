Відео
Головна Спорт Ф'юрі зробив важливу заяву про можливу трилогію з Усиком

Ф'юрі зробив важливу заяву про можливу трилогію з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 17:49
Тайсон Ф'юрі пояснив, як буде його третій бій з Усиком
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик на рингу. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував можливість проведення третього бою з Олександром Усиком. Розмови про потенційну трилогію між боксерами тривають уже не перший рік. 

Британський боксер прокоментував перспективу третього поєдинку після двох поразок від українця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing News 24.

Читайте також:

У 2024 році Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі рішенням суддів і став об'єднаним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Після цих боїв розмови про можливу трилогію між боксерами продовжують з'являтися в медіа.

Ф'юрі про можливий реванш з Усиком

Британець зазначив, що впевнений у своїх шансах у потенційному третьому поєдинку. При цьому він висловив сумнів, що зможе розраховувати на сприятливе рішення суддів.

"Я б виграв третій бій. Але річ у тім, що я знаю, якщо він протримається до фінального гонгу, я не отримаю рішення на свою користь. Для мене це виглядає так ніби перемогу можуть віддати йому ще до початку бою", — заявив Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше Майк Тайсон оцінив рівень Олександра Усика порівняно з легендарними боксерами минулого.

Київське "Динамо" несподівано відпустило одного з молодих гравців до прямих конкурентів у боротьбі за єврокубки. 

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Усик — Ф'юрі 2
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
