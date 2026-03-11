Фьюри оценил свои шансы на победу в третьем бою с Усиком

Тайсон Фьюри подтвердил возможность нового боя с Усиком
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможной трилогии против Александра Усика. Слухи о третьей части противостояния ходят уже не первый год.
Британский боксер прокомментировал перспективу третьего поединка после двух поражений от украинца, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News 24.
В 2024 году Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри решением судей и стал объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе. После этих боев разговоры о возможной трилогии между боксерами продолжают появляться в медиа.
Фьюри о возможном реванше с Усиком
Британец отметил, что уверен в своих шансах в потенциальном третьем поединке. При этом он выразил сомнение, что сможет рассчитывать на благоприятное решение судей.
"Я бы выиграл третий бой. Но дело в том, что я знаю если он продержится до финального гонга я не получу решение в свою пользу. Для меня это выглядит так будто победу могут отдать ему еще до начала боя", — заявил Тайсон Фьюри.
