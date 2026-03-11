Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тайсон Фьюри подтвердил возможность нового боя с Усиком

Тайсон Фьюри подтвердил возможность нового боя с Усиком

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 17:49
Фьюри оценил свои шансы на победу в третьем бою с Усиком
Тайсон Фьюри и Александр Усик на ринге. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможной трилогии против Александра Усика. Слухи о третьей части противостояния ходят уже не первый год. 

Британский боксер прокомментировал перспективу третьего поединка после двух поражений от украинца, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News 24.

Реклама
Читайте также:

В 2024 году Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри решением судей и стал объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе. После этих боев разговоры о возможной трилогии между боксерами продолжают появляться в медиа. 

Фьюри о возможном реванше с Усиком 

Британец отметил, что уверен в своих шансах в потенциальном третьем поединке. При этом он выразил сомнение, что сможет рассчитывать на благоприятное решение судей.

"Я бы выиграл третий бой. Но дело в том, что я знаю если он продержится до финального гонга я не получу решение в свою пользу. Для меня это выглядит так будто победу могут отдать ему еще до начала боя", — заявил Тайсон Фьюри. 

Напомним, ранее Майк Тайсон оценил уровень Александра Усика по сравнению с легендарными боксерами прошлого. 

Киевское "Динамо" неожиданно отпустило одного из молодых игроков к прямым конкурентам в борьбе за еврокубки. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Усик — Фьюри 2
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации