Кабайел объяснил, чем его разозлил Усик

Кабайел разозлился на Усика из-за отказа от перспективного боя
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел прокомментировал информацию о списке соперников Александра Усика перед завершением карьеры.
Немецкий боксер отреагировал на то, что его имя не оказалось среди потенциальных оппонентов украинского чемпиона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт чемпиона.
Агит Кабайел заявил, что готов принять такой вызов, однако его главным приоритетом остается борьба за полноценный чемпионский пояс. Боксер подчеркнул, что сосредоточен на поединках за титул WBC.
Кабайел ответил на планы Усика
Спортсмен заявил о планах продолжить двигаться к титульному бою независимо от обсуждений вокруг будущих соперников украинского чемпиона. Немецкий боксер также отметил, что готов встретиться с любым оппонентом, если на кону будет стоять чемпионский пояс.
"Конечно, я бы принял этот вызов. Но для меня самое важное — это бой за пояс. Он явно не хочет драться со мной, поэтому я просто выйду против следующего соперника в очереди за титул WBC. Не сказал бы, что такая легенда, как он, боится. Но почему-то он всегда избегает упоминать мое имя, когда говорит о соперниках", — объяснил Кабайел.
Следующий соперником Александра Усика станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Поединок состоится 23 марта в долине Гизы у подножья египетских пирамид.
Напомним, ранее Тайсон Фьюри объяснил, как может закончиться поединок украинца с Рико Верховеном.
А Майк Тайсон оценил шансы Александра Усика победить любого бойца его эпохи, включая Эвандера Холифилда.
Читайте Новини.LIVE!