Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кабайел разозлился на Усика из-за отказа от перспективного боя

Кабайел разозлился на Усика из-за отказа от перспективного боя

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 11:33
Кабайел объяснил, чем его разозлил Усик
Агит Кабайел в новой фотосессии. Снимок: instagram.com/agitkabayel/

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел прокомментировал информацию о списке соперников Александра Усика перед завершением карьеры.

Немецкий боксер отреагировал на то, что его имя не оказалось среди потенциальных оппонентов украинского чемпиона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт чемпиона.

Реклама
Читайте также:

Агит Кабайел заявил, что готов принять такой вызов, однако его главным приоритетом остается борьба за полноценный чемпионский пояс. Боксер подчеркнул, что сосредоточен на поединках за титул WBC. 

Агит Кабайел
Криштиану Роналду (слева) и Агит Кабайел. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Кабайел ответил на планы Усика

Спортсмен заявил о планах продолжить двигаться к титульному бою независимо от обсуждений вокруг будущих соперников украинского чемпиона. Немецкий боксер также отметил, что готов встретиться с любым оппонентом, если на кону будет стоять чемпионский пояс.

"Конечно, я бы принял этот вызов. Но для меня самое важное — это бой за пояс. Он явно не хочет драться со мной, поэтому я просто выйду против следующего соперника в очереди за титул WBC. Не сказал бы, что такая легенда, как он, боится. Но почему-то он всегда избегает упоминать мое имя, когда говорит о соперниках", — объяснил Кабайел.  

Александр Усик
Александр Усик во время тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/

Следующий соперником Александра Усика станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Поединок состоится 23 марта в долине Гизы у подножья египетских пирамид.  

Напомним, ранее Тайсон Фьюри объяснил, как может закончиться поединок украинца с Рико Верховеном. 

А Майк Тайсон оценил шансы Александра Усика победить любого бойца его эпохи, включая Эвандера Холифилда. 

спорт Александр Усик бокс украинские боксеры Агит Кабайел
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации