Кабаєл образився на Усіка і розкритикував українця

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл відреагував на інформацію про перелік можливих суперників Олександра Усика перед завершенням його кар’єри.

Німецький боксер відреагував на те, що його ім'я не опинилося серед потенційних опонентів українського чемпіона, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт чемпіона.

Агіт Кабаєл заявив, що готовий прийняти такий виклик, проте його головним пріоритетом залишається боротьба за повноцінний чемпіонський пояс. Боксер підкреслив, що зосереджений на поєдинках за титул WBC.

Кріштіану Роналду (ліворуч) та Агіт Кабаєл. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Кабаєл відповів на плани Усика

Спортсмен заявив про плани продовжити рухатися до титульного бою незалежно від обговорень навколо майбутніх суперників українського чемпіона. Німецький боксер також зазначив, що готовий зустрітися з будь-яким опонентом, якщо на кону стоятиме чемпіонський пояс.

"Звичайно, я б прийняв цей виклик. Але для мене найважливіше — це бій за пояс. Він явно не хоче битися зі мною, тому я просто вийду проти наступного суперника в черзі за титул WBC. Не сказав би, що така легенда, як він, боїться. Але чомусь він завжди уникає згадувати моє ім'я, коли говорить про суперників", — пояснив Кабаєл.

Олександр Усик під час тренування. Фото: instagram.com/usykaa/

Наступним суперником Олександра Усика стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Поєдинок відбудеться 23 березня в долині Гізи біля підніжжя єгипетських пірамід.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі пояснив, як може закінчитися поєдинок українця з Ріко Верховеном.

А Майк Тайсон оцінив шанси Олександра Усика перемогти будь-якого бійця його епохи, включно з Евандером Холіфілдом.

