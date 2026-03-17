Мозес Ітаума дорікнув Олександру Усику за нещирість

Мозес Ітаума перед тренуванням. Фото: instagram.com/m.itauma/

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума прокоментував висловлювання чемпіона світу Олександра Усика про можливий поєдинок. Раніше український боксер дав зрозуміти, що не розглядає бій із молодим британцем як пріоритетний. Ітаума відреагував на ці слова і поділився своєю позицією.

На думку Мозеса, заяви Усика пов'язані зі спілкуванням зі ЗМІ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.

Британський боксер зазначив, що подібні коментарі часто робляться з урахуванням публічного іміджу. Мозес Ітаума підкреслив, що не сприймає слова українця як особисте ставлення. При цьому боксер заявив, що готовий скористатися шансом, якщо такий бій буде організовано.

Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Ітаума готовий до нових викликів

Наступний поєдинок британця запланований на 28 березня. Його суперником стане американський боксер Джермейн Франклін. Для Ітауми цей бій стане черговим кроком у розвитку кар'єри та можливістю зміцнити свої позиції в суперважкому дивізіоні.

"Послухайте, він повинен щось говорити ЗМІ. Усик не може вийти перед журналістами і сказати "ні". Люди можуть бути не тими, ким вони є на камеру", — пояснив Ітаума.

Нагадаємо, раніше відомий російський боксер висловився про протистояння Олександра Усика та Ріко Верховена.

Лідер "Реала" Кіліан Мбаппе поділився думкою про команду, в яку він міг би перейти з маридського клубу.

