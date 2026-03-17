Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Спорт Мозес Ітаума дорікнув Олександру Усику за нещирість

Мозес Ітаума дорікнув Олександру Усику за нещирість

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 12:01
Мозес Ітаума перед тренуванням. Фото: instagram.com/m.itauma/

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума прокоментував висловлювання чемпіона світу Олександра Усика про можливий поєдинок. Раніше український боксер дав зрозуміти, що не розглядає бій із молодим британцем як пріоритетний. Ітаума відреагував на ці слова і поділився своєю позицією.

На думку Мозеса, заяви Усика пов'язані зі спілкуванням зі ЗМІ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.

Читайте також:

Британський боксер зазначив, що подібні коментарі часто робляться з урахуванням публічного іміджу. Мозес Ітаума підкреслив, що не сприймає слова українця як особисте ставлення. При цьому боксер заявив, що готовий скористатися шансом, якщо такий бій буде організовано.

Александр Усик
Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Ітаума готовий до нових викликів

Наступний поєдинок британця запланований на 28 березня. Його суперником стане американський боксер Джермейн Франклін. Для Ітауми цей бій стане черговим кроком у розвитку кар'єри та можливістю зміцнити свої позиції в суперважкому дивізіоні.

"Послухайте, він повинен щось говорити ЗМІ. Усик не може вийти перед журналістами і сказати "ні". Люди можуть бути не тими, ким вони є на камеру", — пояснив Ітаума.

Нагадаємо, раніше відомий російський боксер висловився про протистояння Олександра Усика та Ріко Верховена.

Лідер "Реала" Кіліан Мбаппе поділився думкою про команду, в яку він міг би перейти з маридського клубу.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Олександр Усик бокс Мозес Ітаума Бій Усик — Ітаума
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації