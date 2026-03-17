Мбаппе назвав клуб, де б грав у разі відсутності пропозиції Реала

Мбаппе назвав клуб, де б грав у разі відсутності пропозиції Реала

Дата публікації: 17 березня 2026 06:20
Кіліан Мбаппе на розминці команди. Фото: Reuters

Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе розповів, як міг скластися його кар’єрний шлях, якби трансфер до іспанського гранда не відбувся влітку 2024 року. Французький нападник заявив, що був готовий залишитися у "ПСЖ" на довгі роки.

Про це повідомляє портал One Football, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Мбаппе в матчі за "Реал". Фото: Reuters

У Мбаппе є рідний клуб

За словами Мбаппе, період виступів у паризькому "ПСЖ" мав для нього велике значення, і тому він завжди з повагою ставився до клубу, навіть якщо не завжди відкрито це демонстрував. Нападник підкреслив, що ніколи не забував, з якого клубу починав свій шлях до світового футболу.

Водночас Мбаппе зазначив, що рішення перейти до "Реала" було для нього особливим. Саме мадридський клуб він вважає найбільшим у світі, і це був єдиний варіант, заради якого він погодився залишити Париж.

Мбаппе в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters

"Якби я не перейшов у "Реал", то залишився б у "ПСЖ" на все життя", — сказав Мбаппе.

Француз додав, що продовжує уважно стежити за виступами колишньої команди. У "ПСЖ" у нього залишилися друзі, і він позитивно оцінює нинішню форму клубу.

Кіліан після "Монако" провів у складі парижан сім років, за які став одним із лідерів команди та одним із найрезультативніших гравців у її історії. За цей час він виграв низку внутрішніх трофеїв і закріпився серед найкращих футболістів світу.

Мбаппе в матчі з "Бенфікою". Фото: Reuters

Після переходу до "Реала" Мбаппе продовжує демонструвати високу результативність. У поточному сезоні 27-річний нападник провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 38 м’ячів і віддав шість результативних передач. Однак, як і "ПСЖ" у складі з ним, команда не виграє європейські трофеї.

Наразі 27-річний форвард має чинний контракт із "Реалом" до літа 2029 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 200 млн євро.

Нагадаємо, центральний захисник "Динамо" може перейти у французький гранд.

Вихованець "Динамо" Київ відмовився від хорошого контракту в "Металісті 1925" через бажання конкурувати у Ігоря Костюка.

Кіліан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Збірна Франції з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
