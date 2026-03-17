Мбаппе назвав клуб, де б грав у разі відсутності пропозиції Реала
Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе розповів, як міг скластися його кар’єрний шлях, якби трансфер до іспанського гранда не відбувся влітку 2024 року. Французький нападник заявив, що був готовий залишитися у "ПСЖ" на довгі роки.
Про це повідомляє портал One Football, передає портал Новини.LIVE.
У Мбаппе є рідний клуб
За словами Мбаппе, період виступів у паризькому "ПСЖ" мав для нього велике значення, і тому він завжди з повагою ставився до клубу, навіть якщо не завжди відкрито це демонстрував. Нападник підкреслив, що ніколи не забував, з якого клубу починав свій шлях до світового футболу.
Водночас Мбаппе зазначив, що рішення перейти до "Реала" було для нього особливим. Саме мадридський клуб він вважає найбільшим у світі, і це був єдиний варіант, заради якого він погодився залишити Париж.
"Якби я не перейшов у "Реал", то залишився б у "ПСЖ" на все життя", — сказав Мбаппе.
Француз додав, що продовжує уважно стежити за виступами колишньої команди. У "ПСЖ" у нього залишилися друзі, і він позитивно оцінює нинішню форму клубу.
Кіліан після "Монако" провів у складі парижан сім років, за які став одним із лідерів команди та одним із найрезультативніших гравців у її історії. За цей час він виграв низку внутрішніх трофеїв і закріпився серед найкращих футболістів світу.
Після переходу до "Реала" Мбаппе продовжує демонструвати високу результативність. У поточному сезоні 27-річний нападник провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 38 м’ячів і віддав шість результативних передач. Однак, як і "ПСЖ" у складі з ним, команда не виграє європейські трофеї.
Наразі 27-річний форвард має чинний контракт із "Реалом" до літа 2029 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 200 млн євро.
У сезоні 2025/2026 років Мбаппе провів у складі "Реала" 33 матчі, де забив 38 м'ячів та віддав шість асистів.
Нагадаємо, центральний захисник "Динамо" може перейти у французький гранд.
Вихованець "Динамо" Київ відмовився від хорошого контракту в "Металісті 1925" через бажання конкурувати у Ігоря Костюка.
