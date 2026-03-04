Мбаппе може пропустити частину сезону, що залишилася

Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West

Тренерський штаб мадридського "Реала" зіткнувся з новими тривожними новинами. Команда ризикує на тривалий час залишитися без одного зі своїх ключових гравців.

Француз Кіліан Мбаппе не зможе повернутися на поле в найближчі тижні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Cadena SER.

Нападник Кіліан Мбаппе може пропустити решту сезону через травму. Раніше повідомлялося, що у футболіста діагностовано розтягнення зв'язок лівого коліна.

Кіліан Мбаппе та Вінісіус. Фото: Reuters/Ana Beltran

Травма Мбаппе виявилася серйознішою

За інформацією іспанських журналістів, початковий діагноз капітана збірної Франції не підтвердився. Джерело стверджує, що процес відновлення гравця може зайняти значно більше часу. Не виключено, що до кінця сезону глядачі більше не побачать на полі форварда "Реала".

До початку чемпіонату світу залишається близько ста днів. Саме цей період може знадобитися Мбаппе для повного відновлення та повернення в оптимальну форму перед турніром. У нинішньому сезоні лідер "Реала" забив на клубному рівні 38 голів та зробив 5 результативних передач.

