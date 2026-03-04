Травма Мбаппе может вывести Килиана из строя до конца сезона

Килиан Мбаппе во время матча. Фото: Reuters/Vincent West

Тренерский штаб мадридского "Реала" получил еще одну неприятную новость. Команда может надолго потерять одного из лучших футболистов.

Француз Килиан Мбаппе не сможет вернуться на поле в ближайшие недели, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Cadena SER.

Нападающий Килиан Мбаппе может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы. Ранее сообщалось, что у футболиста диагностировано растяжение связок левого колена.

Килиан Мбаппе и Винисиус. Фото: Reuters/Ana Beltran

Травма Мбаппе оказалась более серьезной

По информации испанских журналистов, первоначальный диагноз капитана сборной Франции не подтвердился. Источник утверждает, что процесс восстановления игрока может занять значительно больше времени. Не исключено, что до конца сезона зрители больше не увидят на поле форварда "Реала".

До начала чемпионата мира остается около ста дней. Именно этот период может понадобиться Мбаппе для полного восстановления и возвращения в оптимальную форму перед турниром. В нынешнем сезоне лидер "Реала" забил на клубном уровне 38 голов и сделал 5 результативных передач.

