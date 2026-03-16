Вихованець Динамо відмовився від вигідної пропозиції Металіста 1925

Вихованець Динамо відмовився від вигідної пропозиції Металіста 1925

Дата публікації: 16 березня 2026 13:01
Олександр Яцик святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Олександр Яцик отримав пропозицію про перехід у "Металіст 1925". Харківський клуб намагався переконати гравця змінити команду перед новим етапом сезону. Однак футболіст вирішив не залишати столичний клуб.

Яцик має намір продовжити боротьбу за місце в основному складі "біло-синіх", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Динамоманію".

Читайте також:

Харківський "Металіст 1925" запропонував півзахиснику "Динамо" вигідніші фінансові умови контракту. Проте поліпшені умови не переконали футболіста прийняти пропозицію. Олександр Яцик вважав за краще залишитися в "Динамо" і продовжити розвиток у системі київського клубу.

Младен Бартулович
Головний тренер "Металіста 1925" Младен Бартулович. Фото: пресслужба клубу

У Яцика інші плани

У другій частині сезону хавбек уже почав отримувати ігровий час у складі "Динамо". Він провів 27 хвилин у матчі проти "Епіцентру", потім зіграв 68 хвилин у поєдинку з "Інгульцем". Ще десять хвилин футболіст провів на полі у грі проти "Полісся".

Олександр Яцик є вихованцем академії "Динамо" і вважається одним із перспективних півзахисників клубу. Він виступав за молодіжні команди киян та залучався до юнацьких збірних України. Останніми роками гравець поступово отримує шанс проявити себе в першій команді.

Нагадаємо, один із футболістів "Динамо" відмінно заграв в оренді в іншому клубі, про нього заговорили в збірній України.

Екснаставник національної команди Мирон Маркевич пояснив, чому може припинити існування ФК "Рух"

спорт футбол Динамо Футбол трансфери ФК Металіст 1925 Олександр Яцик
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
