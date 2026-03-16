Вихованець Динамо відмовився від вигідної пропозиції Металіста 1925
Півзахисник київського "Динамо" Олександр Яцик отримав пропозицію про перехід у "Металіст 1925". Харківський клуб намагався переконати гравця змінити команду перед новим етапом сезону. Однак футболіст вирішив не залишати столичний клуб.
Яцик має намір продовжити боротьбу за місце в основному складі "біло-синіх", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Динамоманію".
Харківський "Металіст 1925" запропонував півзахиснику "Динамо" вигідніші фінансові умови контракту. Проте поліпшені умови не переконали футболіста прийняти пропозицію. Олександр Яцик вважав за краще залишитися в "Динамо" і продовжити розвиток у системі київського клубу.
У Яцика інші плани
У другій частині сезону хавбек уже почав отримувати ігровий час у складі "Динамо". Він провів 27 хвилин у матчі проти "Епіцентру", потім зіграв 68 хвилин у поєдинку з "Інгульцем". Ще десять хвилин футболіст провів на полі у грі проти "Полісся".
Олександр Яцик є вихованцем академії "Динамо" і вважається одним із перспективних півзахисників клубу. Він виступав за молодіжні команди киян та залучався до юнацьких збірних України. Останніми роками гравець поступово отримує шанс проявити себе в першій команді.
