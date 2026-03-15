Михайленко оцінив перспективи у футболі форварда Динамо Пономаренка

Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко поділився думкою про нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка. Молодий форвард яскраво розпочав другу частину сезону в чемпіонаті України. Футболіст регулярно забиває і привертає увагу фахівців своєю результативністю.

Гра нападника останнім часом справляє позитивне враження, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Матвій Пономаренко став одним із головних відкриттів перших турів чемпіонату України 2026 року. Довіра з боку тренерського штабу "Динамо" на чолі з Ігорем Костюком дозволила нападнику закріпитися в основному складі. У відповідь футболіст регулярно приносить результат команді.

Матвій Пономаренко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Пономаренко вже лідирує в гонці бомбардирів

Гольова серія Матвія в українській Прем'єр-лізі триває вже п'ять матчів поспіль. У двох останніх зустрічах він оформив дублі, зокрема у важливому матчі проти "Полісся", який завершився перемогою киян із рахунком 2:1. Зараз на рахунку гравця вісім голів, і він посідає перше місце в списку бомбардирів чемпіонату.

Пономаренко вважається одним із найперспективніших молодих нападників українського футболу. Він пройшов систему підготовки київського "Динамо" і раніше виступав за юнацькі команди клубу. В останні сезони футболіст стабільно прогресує і поступово закріплюється на рівні дорослого футболу.

"Я пам'ятаю Юрана — схожість є, він такий же міцний. Але особисто мені Матвій нагадує Євгена Селезньова. Зокрема, цим відчуттям гола та роботою в завершальній фазі, у штрафному майданчику. Пономаренко дуже чітко все робить, у нього є повадки справжнього майстра. Головна його відмінність - він забиває не випадково. У нього дійсно є висока майстерність", — пояснив Михайленко.

