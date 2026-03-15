Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тренер збірної України оцінив перспективи Пономаренка з Динамо

Тренер збірної України оцінив перспективи Пономаренка з Динамо

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 15:51
Михайленко оцінив перспективи у футболі форварда Динамо Пономаренка
Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко поділився думкою про нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка. Молодий форвард яскраво розпочав другу частину сезону в чемпіонаті України. Футболіст регулярно забиває і привертає увагу фахівців своєю результативністю.

Гра нападника останнім часом справляє позитивне враження, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Матвій Пономаренко став одним із головних відкриттів перших турів чемпіонату України 2026 року. Довіра з боку тренерського штабу "Динамо" на чолі з Ігорем Костюком дозволила нападнику закріпитися в основному складі. У відповідь футболіст регулярно приносить результат команді.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Пономаренко вже лідирує в гонці бомбардирів

Гольова серія Матвія в українській Прем'єр-лізі триває вже п'ять матчів поспіль. У двох останніх зустрічах він оформив дублі, зокрема у важливому матчі проти "Полісся", який завершився перемогою киян із рахунком 2:1. Зараз на рахунку гравця вісім голів, і він посідає перше місце в списку бомбардирів чемпіонату.

Пономаренко вважається одним із найперспективніших молодих нападників українського футболу. Він пройшов систему підготовки київського "Динамо" і раніше виступав за юнацькі команди клубу. В останні сезони футболіст стабільно прогресує і поступово закріплюється на рівні дорослого футболу.

"Я пам'ятаю Юрана — схожість є, він такий же міцний. Але особисто мені Матвій нагадує Євгена Селезньова. Зокрема, цим відчуттям гола та роботою в завершальній фазі, у штрафному майданчику. Пономаренко дуже чітко все робить, у нього є повадки справжнього майстра. Головна його відмінність - він забиває не випадково. У нього дійсно є висока майстерність", — пояснив Михайленко.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна України з футболу Динамо Дмитро Михайленко Матвій Пономаренко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації