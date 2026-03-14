Хто така Оксана Мастерс, уродженка України та рекордсменка Паралімпіад зі США

Оксана Мастерс під час турніру. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Однією із зірок сучасних Паралімпійських ігор стала Оксана Мастерс, яка могла переписати спортивну історію України, але виступає за США. Вона стала однією з найтитулованіших спортсменок в історії Паралімпіади. Атлетка, яка народилася в Хмельницькому, виступає за збірну США і вже виборола понад двадцять медалей у різних видах спорту.

Завдяки цим досягненням вона вважається найуспішнішою зимовою паралімпійкою в історії американської команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Дитинство Оксани пройшло в Україні. Через вроджені фізичні дефекти, які пов'язують із наслідками Чорнобильської катастрофи, вона провела перші роки життя в дитячих будинках. У семирічному віці дівчинку всиновила американка Гей Мастерс, після чого вона переїхала до США та почала нове життя.

Оксана Мастерс під час біатлонної гонки. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Неймовірні успіхи Оксани Мастерс

Спортивну кар'єру українка розпочала з академічного веслування. Першу паралімпійську медаль вона виборола на Іграх 2012 року в Лондоні, де стала бронзовим призером у змаганнях з веслування. Пізніше спортсменка змінила дисципліну та почала виступати в зимових видах спорту.

Найбільших успіхів Мастерс домоглася в лижних перегонах і біатлоні. На кількох зимових Паралімпійських іграх вона завойовувала золоті медалі та неодноразово піднімалася на п'єдестал. Крім того, спортсменка успішно виступала і на літніх Іграх, де виграла нагороди в паравелоспорті.

Оксана Мастерс на п'єдесталі. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Місце Мастерс в історії спорту

Таким чином Оксана стала однією з небагатьох паралімпійських атлеток, яким вдалося вигравати медалі і на зимових, і на літніх Іграх. Вона виступала одразу в кількох видах спорту — академічному веслуванні, лижних перегонах, біатлоні та велоспорті. Такий універсалізм вважається рідкісним явищем навіть на рівні Паралімпійських ігор.

Сьогодні 36-річна Оксана Мастерс залишається однією з найвідоміших паралімпійських спортсменок світу. Її спортивна кар'єра налічує понад два десятки медалей Паралімпіади, включно з численними золотими нагородами. Історію спортсменки часто наводять як приклад одного з найнезвичайніших та найуспішніших шляхів у сучасному паралімпійському спорті.

