Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Уродженка України Оксана Мастерс встановила рекорд Паралімпійських ігор

Уродженка України Оксана Мастерс встановила рекорд Паралімпійських ігор

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 19:01
Хто така Оксана Мастерс, уродженка України та рекордсменка Паралімпіад зі США
Оксана Мастерс під час турніру. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Однією із зірок сучасних Паралімпійських ігор стала Оксана Мастерс, яка могла переписати спортивну історію України, але виступає за США. Вона стала однією з найтитулованіших спортсменок в історії Паралімпіади. Атлетка, яка народилася в Хмельницькому, виступає за збірну США і вже виборола понад двадцять медалей у різних видах спорту.

Завдяки цим досягненням вона вважається найуспішнішою зимовою паралімпійкою в історії американської команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Дитинство Оксани пройшло в Україні. Через вроджені фізичні дефекти, які пов'язують із наслідками Чорнобильської катастрофи, вона провела перші роки життя в дитячих будинках. У семирічному віці дівчинку всиновила американка Гей Мастерс, після чого вона переїхала до США та почала нове життя.

Оксана Мастерс
Оксана Мастерс під час біатлонної гонки. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Неймовірні успіхи Оксани Мастерс

Спортивну кар'єру українка розпочала з академічного веслування. Першу паралімпійську медаль вона виборола на Іграх 2012 року в Лондоні, де стала бронзовим призером у змаганнях з веслування. Пізніше спортсменка змінила дисципліну та почала виступати в зимових видах спорту.

Найбільших успіхів Мастерс домоглася в лижних перегонах і біатлоні. На кількох зимових Паралімпійських іграх вона завойовувала золоті медалі та неодноразово піднімалася на п'єдестал. Крім того, спортсменка успішно виступала і на літніх Іграх, де виграла нагороди в паравелоспорті.

Оксана Мастерс
Оксана Мастерс на п'єдесталі. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Місце Мастерс в історії спорту

Таким чином Оксана стала однією з небагатьох паралімпійських атлеток, яким вдалося вигравати медалі і на зимових, і на літніх Іграх. Вона виступала одразу в кількох видах спорту — академічному веслуванні, лижних перегонах, біатлоні та велоспорті. Такий універсалізм вважається рідкісним явищем навіть на рівні Паралімпійських ігор.

Сьогодні 36-річна Оксана Мастерс залишається однією з найвідоміших паралімпійських спортсменок світу. Її спортивна кар'єра налічує понад два десятки медалей Паралімпіади, включно з численними золотими нагородами. Історію спортсменки часто наводять як приклад одного з найнезвичайніших та найуспішніших шляхів у сучасному паралімпійському спорті.

Нагадаємо, стало відомо про зміну громадянства талановитим українським гімнастом, який вирішив виступати за Німеччину.

Один із форвардів збірної України через серйозну травму не зможе допомогти команді в матчах відбору на ЧС-2026.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт Паралімпійські ігри Лижний спорт Біатлон Оксана Мастерс
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації