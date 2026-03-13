Україна тримається в Топ-10 медального заліку Паралімпіади

Україна тримається в Топ-10 медального заліку Паралімпіади

Дата публікації: 13 березня 2026 23:59
Україна у медальному заліку Паралімпіади-2026 додала у доробок сім медалей
Українки на подіумі Паралімпіади. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Сборная Украины продолжает пополнять медальную копилку на зимней Паралімпіаде-2026. По итогам седьмого дня соревнований команда занимает седьмое место в общем зачете.

"Синьо-жовтій" команді бракує одного золота до Топ-5. Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Українці тримаються в Топ-10

Українські спортсмени 13 березня виступали в парабіатлоні та чотири рази піднімалися на подіум. У підсумку "синьо-жовті" здобули чотири срібні та дві бронзові медалі.

Срібну медаль у спринті-переслідуванні серед чоловіків у класі сидячи виграв Тарас Радь.

У жіночій гонці в класі стоячи подвійний подіум для України забезпечили Ірина Буй, яка здобула срібло, та Олександра Кононова, що стала бронзовою призеркою.

Ще одне срібло виборов Григорій Вовчинський у чоловічому спринті-переслідуванні в класі стоячи.

У гонці серед спортсменів із порушенням зору українці також здобули подвійний подіум: Олександр Казік став срібним призером, а Анатолій Ковалевський здобув бронзу.

Після сьомого дня змагань у доробку збірної України 16 медалей — три золоті, шість срібних та сім бронзових.

Лідером медального заліку залишається Китай із 33 нагородами, з яких 12 — золоті. Друге місце посідають США, а на третю позицію піднялася Італія, яка випередила Австрію.

1. Китай — 12 золотих + 9 срібних + 12 бронзових = 33 медалі
2. США — 9 + 5 + 5 = 19
3. Італія — 6 + 7 + 1 = 14
...
7. Україна — 3 + 6 + 7 = 16

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

