Україна у медальному заліку Паралімпіади-2026 додала у доробок сім медалей

Україна тримається в Топ-10 медального заліку Паралімпіади
Сборная Украины продолжает пополнять медальную копилку на зимней Паралімпіаде-2026. По итогам седьмого дня соревнований команда занимает седьмое место в общем зачете.
"Синьо-жовтій" команді бракує одного золота до Топ-5.
Українці тримаються в Топ-10
Українські спортсмени 13 березня виступали в парабіатлоні та чотири рази піднімалися на подіум. У підсумку "синьо-жовті" здобули чотири срібні та дві бронзові медалі.
Срібну медаль у спринті-переслідуванні серед чоловіків у класі сидячи виграв Тарас Радь.
У жіночій гонці в класі стоячи подвійний подіум для України забезпечили Ірина Буй, яка здобула срібло, та Олександра Кононова, що стала бронзовою призеркою.
Ще одне срібло виборов Григорій Вовчинський у чоловічому спринті-переслідуванні в класі стоячи.
У гонці серед спортсменів із порушенням зору українці також здобули подвійний подіум: Олександр Казік став срібним призером, а Анатолій Ковалевський здобув бронзу.
Після сьомого дня змагань у доробку збірної України 16 медалей — три золоті, шість срібних та сім бронзових.
Лідером медального заліку залишається Китай із 33 нагородами, з яких 12 — золоті. Друге місце посідають США, а на третю позицію піднялася Італія, яка випередила Австрію.
1. Китай — 12 золотих + 9 срібних + 12 бронзових = 33 медалі
2. США — 9 + 5 + 5 = 19
3. Італія — 6 + 7 + 1 = 14
...
7. Україна — 3 + 6 + 7 = 16
