Украина седьмая в медальном зачете Паралимпиады-2026

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украина идет седьмой в медальном зачете Паралимпиады-2026

Украина идет седьмой в медальном зачете Паралимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 23:59
Украинки на подиуме Паралимпиады. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Сборная Украины завоевала шесть наград в седьмой день зимней Паралимпиады-2026. После этих результатов команда занимает седьмое место в медальном зачете.

"Сине-желтой" команде не хватает одного золота до Топ-5. Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Украинцы держатся в Топ-10

Украинские спортсмены 13 марта выступали в парабиатлоне и четыре раза поднимались на подиум. В итоге "сине-желтые" завоевали четыре серебряные и две бронзовые медали.

Серебряную медаль в спринте-преследовании среди мужчин в классе сидя выиграл Тарас Радь.

В женской гонке в классе стоя двойной подиум для Украины обеспечили Ирина Буй, которая получила серебро, и Александра Кононова, ставшая бронзовым призером.

Еще одно серебро завоевал Григорий Вовчинский в мужском спринте-преследовании в классе стоя.

В гонке среди спортсменов с нарушением зрения украинцы также получили двойной подиум: Александр Казик стал серебряным призером, а Анатолий Ковалевский получил бронзу.

После седьмого дня соревнований в активе сборной Украины 16 медалей - три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых.

Лидером медального зачета остается Китай с 33 наградами, из которых 12 - золотые. Второе место занимают США, а на третью позицию поднялась Италия, которая опередила Австрию.

1. Китай - 12 золотых + 9 серебряных + 12 бронзовых = 33 медали
2. США - 9 + 5 + 5 = 19
3. Италия - 6 + 7 + 1 = 14
...
7. Украина - 3 + 6 + 7 = 16

Паралимпийские игры Паралимпийская сборная Украины Паралимпиада Паралимпийские игры Паралимпийские игры-2026
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации