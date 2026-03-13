Украина седьмая в медальном зачете Паралимпиады-2026

Украинки на подиуме Паралимпиады. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Сборная Украины завоевала шесть наград в седьмой день зимней Паралимпиады-2026. После этих результатов команда занимает седьмое место в медальном зачете.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Украинцы держатся в Топ-10

Украинские спортсмены 13 марта выступали в парабиатлоне и четыре раза поднимались на подиум. В итоге "сине-желтые" завоевали четыре серебряные и две бронзовые медали.

Серебряную медаль в спринте-преследовании среди мужчин в классе сидя выиграл Тарас Радь.

В женской гонке в классе стоя двойной подиум для Украины обеспечили Ирина Буй, которая получила серебро, и Александра Кононова, ставшая бронзовым призером.

Еще одно серебро завоевал Григорий Вовчинский в мужском спринте-преследовании в классе стоя.

В гонке среди спортсменов с нарушением зрения украинцы также получили двойной подиум: Александр Казик стал серебряным призером, а Анатолий Ковалевский получил бронзу.

После седьмого дня соревнований в активе сборной Украины 16 медалей - три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых.

Лидером медального зачета остается Китай с 33 наградами, из которых 12 - золотые. Второе место занимают США, а на третью позицию поднялась Италия, которая опередила Австрию.

1. Китай - 12 золотых + 9 серебряных + 12 бронзовых = 33 медали

2. США - 9 + 5 + 5 = 19

3. Италия - 6 + 7 + 1 = 14

7. Украина - 3 + 6 + 7 = 16

