Кто такая Оксана Мастерс, уроженка Украины и рекордсменка Паралимпиад из США

Оксана Мастерс во время турнира. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Одной из звезд современных Паралимпийских игр стала Оксана Мастерс, которая могла переписать спортивную историю Украины, но выступает за США. Она стала одной из самых титулованных спортсменок в истории Паралимпиады. Атлетка, родившаяся в Хмельницком, выступает за сборную США и уже завоевала более двадцати медалей в разных видах спорта.

Благодаря этим достижениям она считается самой успешной зимней паралимпийкой в истории американской команды, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Детство Оксаны прошло в Украине. Из-за врожденных физических дефектов, которые связывают с последствиями Чернобыльской катастрофы, она провела первые годы жизни в детских домах. В семилетнем возрасте девочку усыновила американка Гей Мастерс, после чего она переехала в США и начала новую жизнь.

Оксана Мастерс во время биатлонной гонки. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Невероятные успехи Оксаны Мастерс

Спортивную карьеру украинка начала с академической гребли. Первую паралимпийскую медаль она завоевала на Играх 2012 года в Лондоне, где стала бронзовым призером в соревнованиях по гребле. Позже спортсменка сменила дисциплину и начала выступать в зимних видах спорта.

Наибольших успехов Мастерс добилась в лыжных гонках и биатлоне. На нескольких зимних Паралимпийских играх она завоевывала золотые медали и неоднократно поднималась на пьедестал. Кроме того, спортсменка успешно выступала и на летних Играх, где выиграла награды в паравелоспорте.

Оксана Мастерс на пьедестале. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Место Мастерс в истории спорта

Таким образом Оксана стала одной из немногих паралимпийских атлеток, которым удалось выигрывать медали и на зимних, и на летних Играх. Она выступала сразу в нескольких видах спорта — академической гребле, лыжных гонках, биатлоне и велоспорте. Такой универсализм считается редким явлением даже на уровне Паралимпийских игр.

Сегодня 36-летняя Оксана Мастерс остается одной из самых известных паралимпийских спортсменок мира. Ее спортивная карьера насчитывает более двух десятков медалей Паралимпиады, включая многочисленные золотые награды. История спортсменки часто приводится как пример одного из самых необычных и успешных путей в современном паралимпийском спорте.

