Сборная Украины официально потеряла звезду из-за серьезной травмы

Дата публикации 14 марта 2026 16:29
Довбик пропустит остаток сезона и не поможет сборной Украины
Артем Довбик празднует гол. Фото: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Футболист итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик не сможет выйти на поле до конца нынешнего сезона из-за серьезной травмы. Нападающий продолжает восстановление после повреждения сухожилий бедра. 

Из-за этого украинец также не поможет национальной команде в ближайших матчах, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato

Украинский футболист получил разрыв сухожилий левого бедра и был вынужден перенести операцию. Хирургическое вмешательство прошло в Финляндии, после чего начался длительный период реабилитации. Первоначально ожидалось, что Артем Довбик сможет вернуться на поле в апреле, однако восстановление проходит медленнее прогнозов. 

Артем Довбик
Артем Довбик забивает гол. Фото: Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Восстановление Довбика затянулось

По последней информации из Италии, медицинский штаб пришел к выводу, что 28-летний Довбик уже не сыграет в текущем сезоне. В клубе рассчитывают, что футболист полностью восстановится и сможет вернуться к тренировкам к старту следующего футбольного года.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 17 матчей за "Рому", в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. В составе сборной Украины нападающий сыграл 40 поединков и отличился 11 забитыми мячами. Форвард является одним из ключевых игроков национальной команды последних лет. 

Напомним, молодая звезда обороны "Динамо" оказалась на радарах сразу нескольких грандов из чемпионата Англии. 

А воспитанник "бело-синих", который в последнее время выступал за "Колос", был мобизирован и присоединится к армии. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик ФК Рома (Рим)
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
