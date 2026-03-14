Довбик пропустит остаток сезона и не поможет сборной Украины

Артем Довбик празднует гол. Фото: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Футболист итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик не сможет выйти на поле до конца нынешнего сезона из-за серьезной травмы. Нападающий продолжает восстановление после повреждения сухожилий бедра.

Из-за этого украинец также не поможет национальной команде в ближайших матчах, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

Украинский футболист получил разрыв сухожилий левого бедра и был вынужден перенести операцию. Хирургическое вмешательство прошло в Финляндии, после чего начался длительный период реабилитации. Первоначально ожидалось, что Артем Довбик сможет вернуться на поле в апреле, однако восстановление проходит медленнее прогнозов.

Артем Довбик забивает гол. Фото: Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Восстановление Довбика затянулось

По последней информации из Италии, медицинский штаб пришел к выводу, что 28-летний Довбик уже не сыграет в текущем сезоне. В клубе рассчитывают, что футболист полностью восстановится и сможет вернуться к тренировкам к старту следующего футбольного года.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 17 матчей за "Рому", в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. В составе сборной Украины нападающий сыграл 40 поединков и отличился 11 забитыми мячами. Форвард является одним из ключевых игроков национальной команды последних лет.

