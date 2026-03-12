Клубы АПЛ претендуют на одного из защитников Динамо

Тарас Михавко в составе "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко оказался в сфере интересов нескольких клубов английской Премьер-лиги. За прогрессом молодого футболиста внимательно следят представители ведущих команд чемпионата Англии.

Слухи о возможном трансфере воспитанника львовского футбола впервые возникли больше года назад, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk.

Среди клубов, которые рассматривают возможность подписания 20-летнего украинского игрока, находятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Также интерес к защитнику проявляют "Тоттенхэм" и ряд других команд Премьер-лиги.

Тарас Михавко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Интерес к Михавко растет

Европейские клубы высоко оценивают потенциал защитника и продолжают наблюдать за его развитием. Футболист считается одним из самых перспективных молодых защитников в Восточной Европе.

Центрбек дебютировал за сборную Украины и закрепился в основном составе "Динамо" после прорыва в первой команде в 2023 году. В прошлом сезоне Тарас Михавко был признан лучшим молодым игроком года в Украине после успешного выступления за киевский клуб.

В январе защитник подписал новый долгосрочный контракт с "Динамо", однако интерес со стороны клубов АПЛ продолжает расти. Английские команды рассматривают украинца как потенциальное усиление на ближайшие трансферные окна.

