Главная Спорт Михавко заинтересовал несколько грандов из АПЛ

Михавко заинтересовал несколько грандов из АПЛ

Дата публикации 12 марта 2026 10:53
Клубы АПЛ претендуют на одного из защитников Динамо
Тарас Михавко в составе "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко оказался в сфере интересов нескольких клубов английской Премьер-лиги. За прогрессом молодого футболиста внимательно следят представители ведущих команд чемпионата Англии.

Слухи о возможном трансфере воспитанника львовского футбола впервые возникли больше года назад, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk

Читайте также:

Среди клубов, которые рассматривают возможность подписания 20-летнего украинского игрока, находятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Также интерес к защитнику проявляют "Тоттенхэм" и ряд других команд Премьер-лиги. 

Тарас Михавко
Тарас Михавко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Интерес к Михавко растет

Европейские клубы высоко оценивают потенциал защитника и продолжают наблюдать за его развитием. Футболист считается одним из самых перспективных молодых защитников в Восточной Европе.

Центрбек дебютировал за сборную Украины и закрепился в основном составе "Динамо" после прорыва в первой команде в 2023 году. В прошлом сезоне Тарас Михавко был признан лучшим молодым игроком года в Украине после успешного выступления за киевский клуб.

В январе защитник подписал новый долгосрочный контракт с "Динамо", однако интерес со стороны клубов АПЛ продолжает расти. Английские команды рассматривают украинца как потенциальное усиление на ближайшие трансферные окна. 

Напомним, легендарный Майк Тайсон оценил шансы Александра Усика в гипотетическом противостоянии с лучшими боксерами прошлого. 

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал", клуб согласился его отпустить. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Тарас Михавко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
