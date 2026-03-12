На зірку Динамо претендують одразу Челсі та Манчестер Юнайтед

Тарас Михавко у складі "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко привернув увагу декількох клубів англійської Прем’єр-ліги. Представники провідних команд чемпіонату Англії уважно спостерігають за розвитком молодого футболіста.

Чутки про можливий трансфер вихованця львівського футболу вперше виникли понад рік тому, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TEAMtalk.

Серед клубів, які розглядають можливість підписання 20-річного українського гравця, знаходяться "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". Також інтерес до захисника проявляють "Тоттенгем" та низка інших команд Прем'єр-ліги.

Тарас Михавко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Інтерес до Михавка зростає

Європейські клуби високо оцінюють потенціал захисника та продовжують спостерігати за його розвитком. Футболіст вважається одним із найперспективніших молодих захисників у Східній Європі.

Центрбек дебютував за збірну України та закріпився в основному складі "Динамо" після прориву в першій команді 2023 року. Минулого сезону Тараса Михавка визнали найкращим молодим гравцем року в Україні після успішного виступу за київський клуб.

У січні захисник підписав новий довгостроковий контракт із "Динамо", однак інтерес із боку клубів АПЛ продовжує зростати. Англійські команди розглядають українця як потенційне посилення на найближчі трансферні вікна.

