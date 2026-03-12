Відео
Головна Спорт Лідер оборони Динамо опинився на радарі відомих клубів АПЛ

Лідер оборони Динамо опинився на радарі відомих клубів АПЛ

Дата публікації: 12 березня 2026 10:53
На зірку Динамо претендують одразу Челсі та Манчестер Юнайтед
Тарас Михавко у складі "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко привернув увагу декількох клубів англійської Прем’єр-ліги. Представники провідних команд чемпіонату Англії уважно спостерігають за розвитком молодого футболіста.

Чутки про можливий трансфер вихованця львівського футболу вперше виникли понад рік тому, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TEAMtalk.

Серед клубів, які розглядають можливість підписання 20-річного українського гравця, знаходяться "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". Також інтерес до захисника проявляють "Тоттенгем" та низка інших команд Прем'єр-ліги.

Тарас Михавко
Тарас Михавко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Інтерес до Михавка зростає

Європейські клуби високо оцінюють потенціал захисника та продовжують спостерігати за його розвитком. Футболіст вважається одним із найперспективніших молодих захисників у Східній Європі.

Центрбек дебютував за збірну України та закріпився в основному складі "Динамо" після прориву в першій команді 2023 року. Минулого сезону Тараса Михавка визнали найкращим молодим гравцем року в Україні після успішного виступу за київський клуб.

У січні захисник підписав новий довгостроковий контракт із "Динамо", однак інтерес із боку клубів АПЛ продовжує зростати. Англійські команди розглядають українця як потенційне посилення на найближчі трансферні вікна.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Тарас Михавко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
