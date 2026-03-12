Відео
Україна
Головна Спорт Динамо заявило новачка з екзотичної країни

Динамо заявило новачка з екзотичної країни

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 06:20
Динамо заявило 18-річного іноземця на сезон УПЛ
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" внесло до заявки на сезон Української Прем'єр-ліги ще одного молодого футболіста. До списку команди потрапив 18-річний малійський гравець Усман Саване.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посилання на оновлену заявку клубу на сайті УПЛ.

Новачок київського "Динамо"

Новий футболіст заявлений у складі киян як півзахисник. При цьому статистичний портал Transfermarkt позиціонує його як нападника.

Зріст Саване становить 178 сантиметрів, а вага — 64 кілограми.

Раніше молодий гравець виступав за клуб "Бамако". Також він має досвід виступів за юнацьку збірну Малі U-17.

Зазначимо, що в останні трансферні вікна в "Динамо" активно почали працювати над дешевими гравцями з Африки, які доступні для клубу. Однак, у усіх цих футболістів ніхто не зміг закріпитись в складі команди

Новачки минулого міжсезоння Ауліу Тіаре сів у глибокий запас, а Шола Огундана інколи вихоодить на заміну з лавки зпасних.

Київ футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
