Рух орендує вінгера Динамо Самбу Діалло

Самба Діалло. Фото: "Динамо" Київ

Львівський "Рух" посилить склад футболістом київського "Динамо". Клуби погодили оренду сенегальського вінгера Самби Діалло до завершення поточного сезону.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

Реклама

Читайте також:

Самба Діалло. Фото: "Динамо" Київ

Самба запалюватиме у Львові

Зазначається, що 23-річний футболіст проведе кінцівку чемпіонату у команді Івана Федика. У нинішньому сезоні Діалло не виходив на поле у складі першої команди "Динамо".

Загалом за основний склад киян сенегалець провів 17 матчів і забив один гол.

Раніше він був близький до переходу у "Шериф" під час зимового трансферного вікна. Клуб із Тирасполя розглядав можливість підписання вінгера, але трансфер зрештою не відбувся. За інформацією джерел, перехід заблокував головний тренер "Динамо" Ігор Костюк, який вирішив залишити гравця у команді.

Попередній сезон Діалло провів у чемпіонаті Ізраїлю, виступаючи на правах оренди за "Хапоель" Єрусалим. У складі ізраїльського клубу він зіграв 19 матчів, забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Свого часу сенегалець вважався одним із лідерів "Динамо" U-19 і привертав увагу європейських клубів.

Контракт футболіста з "Динамо" діє до 31 грудня 2026 року. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість становить близько 300 тисяч євро.

Нагадаємо, ексчемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон оцінив рівень українського лінійного чемпіона Олександра Усика.

Також раніше боксер Тайсон Ф'юрі розповів, що у кікбоксера Ріко Верховена є шанси в бою проти Олександра Усика.