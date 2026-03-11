Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо віддасть в Рух легіонера, якого вважали надією клубу

Динамо віддасть в Рух легіонера, якого вважали надією клубу

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 22:59
Рух орендує вінгера Динамо Самбу Діалло
Самба Діалло. Фото: "Динамо" Київ

Львівський "Рух" посилить склад футболістом київського "Динамо". Клуби погодили оренду сенегальського вінгера Самби Діалло до завершення поточного сезону.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

Реклама
Читайте також:
Самба Діалло сыграл за Динамо
Самба Діалло. Фото: "Динамо" Київ

Самба запалюватиме у Львові

Зазначається, що 23-річний футболіст проведе кінцівку чемпіонату у команді Івана Федика. У нинішньому сезоні Діалло не виходив на поле у складі першої команди "Динамо".

Загалом за основний склад киян сенегалець провів 17 матчів і забив один гол.

Раніше він був близький до переходу у "Шериф" під час зимового трансферного вікна. Клуб із Тирасполя розглядав можливість підписання вінгера, але трансфер зрештою не відбувся. За інформацією джерел, перехід заблокував головний тренер "Динамо" Ігор Костюк, який вирішив залишити гравця у команді.

Попередній сезон Діалло провів у чемпіонаті Ізраїлю, виступаючи на правах оренди за "Хапоель" Єрусалим. У складі ізраїльського клубу він зіграв 19 матчів, забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Свого часу сенегалець вважався одним із лідерів "Динамо" U-19 і привертав увагу європейських клубів.

Контракт футболіста з "Динамо" діє до 31 грудня 2026 року. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість становить близько 300 тисяч євро.

Нагадаємо, ексчемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон оцінив рівень українського лінійного чемпіона Олександра Усика.

Також раніше боксер Тайсон Ф'юрі розповів, що у кікбоксера Ріко Верховена є шанси в бою проти Олександра Усика.

футбол Динамо Футбол трансфери Рух Львів Самба Діалло
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації