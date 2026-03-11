Рух арендует до конца сезона вингера киевского Динамо

Самба Диалло. Фото: "Динамо" Киев

Сенегальский вингер "Динамо" Самба Диалло продолжит сезон в другом клубе УПЛ. Киевляне согласовали его аренду во львовский "Рух".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.

Самба будет зажигать во Львове

Отмечается, что 23-летний футболист проведет концовку чемпионата в команде Ивана Федыка. В нынешнем сезоне Диалло не выходил на поле в составе первой команды "Динамо".

Всего за основной состав киевлян сенегалец провел 17 матчей и забил один гол.

Ранее он был близок к переходу в "Шериф" во время зимнего трансферного окна. Клуб из Тирасполя рассматривал возможность подписания вингера, но трансфер в итоге не состоялся. По информации источников, переход заблокировал главный тренер "Динамо" Игорь Костюк, который решил оставить игрока в команде.

Предыдущий сезон Диалло провел в чемпионате Израиля, выступая на правах аренды за "Хапоэль" Иерусалим. В составе израильского клуба он сыграл 19 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В свое время сенегалец считался одним из лидеров "Динамо" U-19 и привлекал внимание европейских клубов.

Контракт футболиста с "Динамо" действует до 31 декабря 2026 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет около 300 тысяч евро.

