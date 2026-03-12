Динамо заявило малийца Саване на сезон УПЛ

Динамо будет использовать юного футболиста из Африки
Малийский футболист Усман Саване получил шанс дебютировать в украинском чемпионате. 18-летний игрок включен в заявку киевского "Динамо" на сезон УПЛ.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на обновленную заявку клуба на сайте УПЛ.
Новичок киевского "Динамо"
Новый футболист заявлен в составе киевлян как полузащитник. При этом статистический портал Transfermarkt позиционирует его как нападающего.
Рост Саване составляет 178 сантиметров, а вес — 64 килограмма.
Ранее молодой игрок выступал за клуб "Бамако". Также он имеет опыт выступлений за юношескую сборную Мали U-17.
Отметим, что в последние трансферные окна в "Динамо" активно начали работать над дешевыми игроками из Африки, которые доступны для клуба. Однако, у всех этих футболистов никто не смог закрепиться в составе команды
Новички прошлого межсезонья Аулиу Тиаре сел в глубокий запас, а Шола Огундана иногда выходит на замену со скамейки запасных.
Напомним, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон оценил уровень Александра Усика.
Также ранее боксер Тайсон Фьюри рассказал, что у кикбоксера Рико Верховена есть преимущества над Александром Усиком.
Читайте Новини.LIVE!