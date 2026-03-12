Динамо заявило малийца Саване на сезон УПЛ

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Малийский футболист Усман Саване получил шанс дебютировать в украинском чемпионате. 18-летний игрок включен в заявку киевского "Динамо" на сезон УПЛ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на обновленную заявку клуба на сайте УПЛ.

"Динамо" готовится к матчу в УПЛ. Фото: "Динамо"

Новичок киевского "Динамо"

Новый футболист заявлен в составе киевлян как полузащитник. При этом статистический портал Transfermarkt позиционирует его как нападающего.

Рост Саване составляет 178 сантиметров, а вес — 64 килограмма.

Ранее молодой игрок выступал за клуб "Бамако". Также он имеет опыт выступлений за юношескую сборную Мали U-17.

Отметим, что в последние трансферные окна в "Динамо" активно начали работать над дешевыми игроками из Африки, которые доступны для клуба. Однако, у всех этих футболистов никто не смог закрепиться в составе команды

Новички прошлого межсезонья Аулиу Тиаре сел в глубокий запас, а Шола Огундана иногда выходит на замену со скамейки запасных.

