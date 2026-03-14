Довбик пропустить залишок сезону та не допоможе збірній України

Артем Довбик святкує гол. Фото: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Футболіст італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик не зможе вийти на поле до кінця нинішнього сезону через серйозну травму. Нападник продовжує відновлення після пошкодження сухожиль стегна.

Через це українець також не допоможе національній команді в найближчих матчах, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Tutto Mercato.

Український футболіст отримав розрив сухожиль лівого стегна і був змушений перенести операцію. Хірургічне втручання пройшло у Фінляндії, після чого почався тривалий період реабілітації. Спочатку очікувалося, що Артем Довбик зможе повернутися на поле у квітні, проте відновлення проходить повільніше за прогнози.

Артем Довбик забиває гол. Фото: Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Відновлення Довбика затягнулося

За останньою інформацією з Італії, медичний штаб дійшов висновку, що 28-річний Довбик уже не зіграє в поточному сезоні. У клубі розраховують, що футболіст повністю відновиться та зможе повернутися до тренувань до старту наступного футбольного року.

У сезоні 2025/26 Артем Довбик провів 17 матчів за "Рому", в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі. У складі збірної України нападник зіграв 40 поєдинків та відзначився 11 забитими м'ячами. Форвард є одним із ключових гравців національної команди останніх років.

