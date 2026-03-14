Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Збірна України офіційно втратила зірку через серйозну травму

Збірна України офіційно втратила зірку через серйозну травму

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 16:29
Довбик пропустить залишок сезону та не допоможе збірній України
Артем Довбик святкує гол. Фото: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Футболіст італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик не зможе вийти на поле до кінця нинішнього сезону через серйозну травму. Нападник продовжує відновлення після пошкодження сухожиль стегна.

Через це українець також не допоможе національній команді в найближчих матчах, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Tutto Mercato.

Український футболіст отримав розрив сухожиль лівого стегна і був змушений перенести операцію. Хірургічне втручання пройшло у Фінляндії, після чого почався тривалий період реабілітації. Спочатку очікувалося, що Артем Довбик зможе повернутися на поле у квітні, проте відновлення проходить повільніше за прогнози.

Артем Довбик
Артем Довбик забиває гол. Фото: Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Відновлення Довбика затягнулося

За останньою інформацією з Італії, медичний штаб дійшов висновку, що 28-річний Довбик уже не зіграє в поточному сезоні. У клубі розраховують, що футболіст повністю відновиться та зможе повернутися до тренувань до старту наступного футбольного року.

У сезоні 2025/26 Артем Довбик провів 17 матчів за "Рому", в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі. У складі збірної України нападник зіграв 40 поєдинків та відзначився 11 забитими м'ячами. Форвард є одним із ключових гравців національної команди останніх років.

Нагадаємо, молода зірка оборони "Динамо" опинилася на радарах одразу декількох грандів із чемпіонату Англії.

А вихованець "біло-синіх", який останнім часом виступав за "Колос", був мобілізований та приєднається до армії.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна України з футболу Артем Довбик ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації