Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Циганков зробив результативну передачу на початку матчу Жирони з Атлетіком

Циганков зробив результативну передачу на початку матчу Жирони з Атлетіком

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 15:51
Циганков знову відзначився результативною передачею в Іспанії
Віктор Циганков на полі. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков укотре продемонстрував, що є лідером "Жирони". Він зробив результативну передачу в дебюті поєдинку чемпіонату Іспанії проти "Атлетіка". Хавбек розпочав протистояння в основному складі.

У сезоні 2025/26 Циганков рідше отримує травми та знову є одним із найкращих гравців команди Мічела, повідомляє портал Новини.LIVE.

У рамках 28 туру іспанської Ла-Ліги "Жирона" прийняла на "Монтиліві" "Атлетик". Матч середняків турнірної таблиці з перших хвилин порадував місцевих уболівальників. Уже на 4-й хвилині зустрічі Віктор Циганков асистував Уго Рінкону, чий удар виявився точним. Каталонці повели в рахунку 1:0.

Віктор Циганков під час виходу на поле, за ним видно Владислава Ваната. Фото: instagram.com/gironafc/

Хороший сезон для Циганкова

Український футболіст майже позбувся наслідків травм, які мучили його всю минулу кампанію в Іспанії. Асист у матчі з "Атлетіком" став для Віктора вже 3 у сезоні. Також на рахунку Циганкова 6 голів.

Тренерський штаб "Жирони" вважає Циганкова одним із лідерів команди та відмовляється його продавати, хоча у каталонців є пропозиції щодо 28-річного гравця. Щодо команди, вона невпевнено розпочала сезон, але завдяки серії перемог зуміла піднятися в середину турнірної таблиці, і в разі перемоги над "Атлетіком" може закріпитися на 12-й позиції.

Нагадаємо, вихованець академії київського "Динамо" Максим Казаков був мобілізований та приєднається до ЗСУ.

Український гімнаст Радомир Стельмах змінив громадянство та виступатиме за Німеччину на міжнародних турнірах.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Віктор Циганков Іспанська Ла Ліга Жирона Атлетік Більбао
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації