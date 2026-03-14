Циганков знову відзначився результативною передачею в Іспанії

Віктор Циганков на полі.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков укотре продемонстрував, що є лідером "Жирони". Він зробив результативну передачу в дебюті поєдинку чемпіонату Іспанії проти "Атлетіка". Хавбек розпочав протистояння в основному складі.

У сезоні 2025/26 Циганков рідше отримує травми та знову є одним із найкращих гравців команди Мічела, повідомляє портал Новини.LIVE.

У рамках 28 туру іспанської Ла-Ліги "Жирона" прийняла на "Монтиліві" "Атлетик". Матч середняків турнірної таблиці з перших хвилин порадував місцевих уболівальників. Уже на 4-й хвилині зустрічі Віктор Циганков асистував Уго Рінкону, чий удар виявився точним. Каталонці повели в рахунку 1:0.

Віктор Циганков під час виходу на поле, за ним видно Владислава Ваната.

Хороший сезон для Циганкова

Український футболіст майже позбувся наслідків травм, які мучили його всю минулу кампанію в Іспанії. Асист у матчі з "Атлетіком" став для Віктора вже 3 у сезоні. Також на рахунку Циганкова 6 голів.

Тренерський штаб "Жирони" вважає Циганкова одним із лідерів команди та відмовляється його продавати, хоча у каталонців є пропозиції щодо 28-річного гравця. Щодо команди, вона невпевнено розпочала сезон, але завдяки серії перемог зуміла піднятися в середину турнірної таблиці, і в разі перемоги над "Атлетіком" може закріпитися на 12-й позиції.

