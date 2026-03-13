Шевченко відвідав тренування Мілана

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко побував на тренувальній базі "Мілана". Колишній форвард італійського клубу поспілкувався з представниками команди.

Шевченко зустрів старих знайомих

Під час візиту на базу "россонері", який став для нього рідним клубом, Шевченко зробив спільне фото з головним тренером команди Массіміліано Аллегрі, хорватським півзахисником Лукою Модричем та іншими гравцями клубу.

Шевченко виступав за італійський гранд у 1999–2006 та 2008–2009 роках. За цей час він виграв Серію А, двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату та здобув "Золотий м’яч".

За час виступів у складі "Мілана" Шевченко провів 322 матчі, у яких забив 175 м’ячів та віддав 46 результативних передач.

Зазначимо, що 8 березня Шевченко ще був в Україні, де відвідав скандальний матч "Полісся" — "Динамо" (1:2), після якого оголосив про початок розслідування через роботу арбітра Миколи Балакіна.

