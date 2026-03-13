Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шевченко на тренировке Милана встретился с Модричем и Аллегри

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 22:24
Андрей Шевченко встретился с Модричем в Милане
Лука Модрич и Андрей Шевченко. Фото: "Милан"

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил тренировку "Милана". Легендарный в прошлом нападающий провел время на базе итальянского клуба.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Милана".

Реклама
Массимилиано Аллегри и Андрей Шевченко
Массимилиано Аллегри и Андрей Шевченко. Фото: "Милан"

Шевченко встретил старых знакомых

Во время визита на базу "россонери", который стал для него родным клубом, Шевченко сделал совместное фото с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, хорватским полузащитником Лукой Модричем и другими игроками клуба.

Шевченко выступал за итальянский гранд в 1999-2006 и 2008-2009 годах. За это время он выиграл Серию А, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата и получил "Золотой мяч".

За время выступлений в составе "Милана" Шевченко провел 322 матча, в которых забил 175 мячей и отдал 46 результативных передач.

Отметим, что 8 марта Шевченко еще был в Украине, где посетил скандальный матч "Полесье" — "Динамо" (1:2), после которого объявил о начале расследования из-за работы арбитра Николая Балакина.

Напомним, ранее был мобилизован в ВСУ бывший воспитанник "Динамо".

Бывший чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон рассказал о месте Александра Усика в боксе.

футбол Андрей Шевченко Милан Массимилиано Аллегри Лука Модрич
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации