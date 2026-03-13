Андрей Шевченко встретился с Модричем в Милане

Лука Модрич и Андрей Шевченко. Фото: "Милан"

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил тренировку "Милана". Легендарный в прошлом нападающий провел время на базе итальянского клуба.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Милана".

Читайте также:

Массимилиано Аллегри и Андрей Шевченко. Фото: "Милан"

Шевченко встретил старых знакомых

Во время визита на базу "россонери", который стал для него родным клубом, Шевченко сделал совместное фото с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, хорватским полузащитником Лукой Модричем и другими игроками клуба.

Шевченко выступал за итальянский гранд в 1999-2006 и 2008-2009 годах. За это время он выиграл Серию А, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата и получил "Золотой мяч".

За время выступлений в составе "Милана" Шевченко провел 322 матча, в которых забил 175 мячей и отдал 46 результативных передач.

Отметим, что 8 марта Шевченко еще был в Украине, где посетил скандальный матч "Полесье" — "Динамо" (1:2), после которого объявил о начале расследования из-за работы арбитра Николая Балакина.

Напомним, ранее был мобилизован в ВСУ бывший воспитанник "Динамо".

Бывший чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон рассказал о месте Александра Усика в боксе.