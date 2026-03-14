Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Цыганков сделал результативную передачу в начале матча Жироны с Атлетиком

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 15:51
Цыганков снова отметился результативной передачей в Испании
Виктор Цыганков на поле. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в очередной раз продемонстрировал, что является лидером "Жироны". Он сделал результативную передачу в дебюте поединка чемпионата Испании против "Атлетика". Хавбек начал противостояние в основном составе. 

В сезоне 2025/26 Цыганков реже получает травмы и снова является одним из лучших игроков команды Мичела, сообщает портал Новини.LIVE

В рамках 28 тура испанской Ла Лиги "Жирона" приняла на "Монтиливи" "Атлетик". Матч середняков турнирной таблицы с первых минут порадовали местных болельщиков. Уже на 4-й минуте встречи Виктор Цыганков ассистировал Уго Ринкону, чей удар оказался точным. Каталонцы повели в счете 1:0. 

Виктор Цыганков во время выхода на поле, за ним видно Владислава Ваната. Фото: instagram.com/gironafc/

Хороший сезон для Цыганкова 

Украинский футболист почти избавился от последствий травм, которые мучили его всю прошлую кампанию в Испании. Ассист в матче с "Атлетиком" стал для Виктора уже 3 в сезоне. Также на счету Цыганкова 6 голов.

Тренерский штаб "Жироны" считает Цыганкова одним из лидеров команды и отказывается его продавать, хотя у каталонцев есть предложения по 28-летнему игроку. Что касается команды, она неуверенно начала сезон, но благодаря серии побед сумела подняться в середину турнирной таблицы, и в случае победы над "Атлетиком" может закрепиться на 12-й позиции. 

Напомним, воспитанник академии киевского "Динамо" Максим Казаков был мобилизирован и присоединится к ВСУ. 

Украинский гимнаст Радомир Стельмах сменил гражданство и будет выступать за Германию на международных турнирах. 

спорт футбол Виктор Цыганков Испанская Ла Лига Жирона Атлетик Бильбао
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации