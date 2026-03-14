Цыганков снова отметился результативной передачей в Испании

Виктор Цыганков на поле. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в очередной раз продемонстрировал, что является лидером "Жироны". Он сделал результативную передачу в дебюте поединка чемпионата Испании против "Атлетика". Хавбек начал противостояние в основном составе.

В сезоне 2025/26 Цыганков реже получает травмы и снова является одним из лучших игроков команды Мичела, сообщает портал Новини.LIVE.

В рамках 28 тура испанской Ла Лиги "Жирона" приняла на "Монтиливи" "Атлетик". Матч середняков турнирной таблицы с первых минут порадовали местных болельщиков. Уже на 4-й минуте встречи Виктор Цыганков ассистировал Уго Ринкону, чей удар оказался точным. Каталонцы повели в счете 1:0.

Виктор Цыганков во время выхода на поле, за ним видно Владислава Ваната. Фото: instagram.com/gironafc/

Хороший сезон для Цыганкова

Украинский футболист почти избавился от последствий травм, которые мучили его всю прошлую кампанию в Испании. Ассист в матче с "Атлетиком" стал для Виктора уже 3 в сезоне. Также на счету Цыганкова 6 голов.

Тренерский штаб "Жироны" считает Цыганкова одним из лидеров команды и отказывается его продавать, хотя у каталонцев есть предложения по 28-летнему игроку. Что касается команды, она неуверенно начала сезон, но благодаря серии побед сумела подняться в середину турнирной таблицы, и в случае победы над "Атлетиком" может закрепиться на 12-й позиции.

