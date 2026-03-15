Головна Спорт Українська біатлоністка достроково завершила сезон через здоров'я

Українська біатлоністка достроково завершила сезон через здоров'я

Дата публікації: 15 березня 2026 14:23
Біатлоністка збірної України завершила сезон за станом здоров'я
Валерія Дмитренко після тренування. Фото: instagram.com/dmitrik_valeriia/

Українська біатлоністка Валерія Дмитренко достроково завершила сезон 2025/26. Спортсменка повідомила, що не зможе взяти участь у чемпіонаті України з біатлону, який пройде в Буковелі з 20 по 31 березня. Причиною такого рішення став стан здоров'я.

Таким чином сезон для Дмитренко завершився раніше запланованого терміну, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт біатлоністки.

Читайте також:

У поточному сезоні молода українська спортсменка вперше виступила на етапі Кубка світу з біатлону. Її дебют відбувся в Нове-Мєсто, де вона фінішувала 39-ю в короткій індивідуальній гонці та набрала перші очки в кар'єрі на цьому рівні. Цей результат став однією з помітних подій сезону для молодої біатлоністки.

Валерия Дмитренко
Валерія Дмитренко в лікарні. Фото: instagram.com/dmitrik_valeriia/

Проблеми Дмитренко в новому сезоні

На рівні Кубка IBU Валерія показала найкращий результат серед українських біатлоністок. За підсумками сезону вона посіла 33-тє місце в загальному заліку турніру. Цей показник став найвищим серед представниць України в нинішньому розіграші серії.

Валерия Дмитренко
Валерія Дмитренко на відпочинку. Фото: instagram.com/dmitrik_valeriia/

Валерія Дмитренко представляє збірну України з біатлону і виступає на міжнародних змаганнях кілька останніх років. Вона регулярно стартує на етапах Кубка IBU і поступово здобуває досвід виступів на найвищому рівні. У сезоні 2025/26 спортсменка дебютувала на Кубку світу та вперше набрала залікові очки в цій серії.

Нагадаємо, відомий тренер Мирон Маркевич назвав український клуб, який у недалекому майбутньому може припинити існування.

Матвій Пономаренко та ще два молодих гравці можуть отримати виклик до збірної України на матч проти Швеції. 

спорт Біатлон Збірна України з біатлону чемпіонат світу з біатлону Валерія Дмитренко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
