Біатлоністка збірної України завершила сезон за станом здоров'я

Українська біатлоністка достроково завершила сезон через здоров'я
Українська біатлоністка Валерія Дмитренко достроково завершила сезон 2025/26. Спортсменка повідомила, що не зможе взяти участь у чемпіонаті України з біатлону, який пройде в Буковелі з 20 по 31 березня. Причиною такого рішення став стан здоров'я.
Таким чином сезон для Дмитренко завершився раніше запланованого терміну, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт біатлоністки.
У поточному сезоні молода українська спортсменка вперше виступила на етапі Кубка світу з біатлону. Її дебют відбувся в Нове-Мєсто, де вона фінішувала 39-ю в короткій індивідуальній гонці та набрала перші очки в кар'єрі на цьому рівні. Цей результат став однією з помітних подій сезону для молодої біатлоністки.
Проблеми Дмитренко в новому сезоні
На рівні Кубка IBU Валерія показала найкращий результат серед українських біатлоністок. За підсумками сезону вона посіла 33-тє місце в загальному заліку турніру. Цей показник став найвищим серед представниць України в нинішньому розіграші серії.
Валерія Дмитренко представляє збірну України з біатлону і виступає на міжнародних змаганнях кілька останніх років. Вона регулярно стартує на етапах Кубка IBU і поступово здобуває досвід виступів на найвищому рівні. У сезоні 2025/26 спортсменка дебютувала на Кубку світу та вперше набрала залікові очки в цій серії.
Читайте Новини.LIVE!