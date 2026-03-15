Маркевич назвав український клуб, який може зникнути

Маркевич назвав український клуб, який може зникнути

Дата публікації: 15 березня 2026 13:19
Маркевич пояснив, який клуб УПЛ може зникнути вже скоро
Український тренер Мирон Маркевич. Фото: пресслужба "Карпат"

Колишній головний тренер львівських "Карпат" Мирон Маркевич висловився про можливе майбутнє футбольного клубу "Рух". Український фахівець прокоментував чутки навколо ситуації в клубі та його подальшого існування. За словами тренера, йому невідомі деталі переговорів між керівниками команд.

При цьому Маркевич допускає, що львівський клуб може зникнути як самостійна команда, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Ігоря Бурбаса.

Реклама
Останніми місяцями в українському футболі активно обговорюють можливі зміни в структурі львівських клубів. Йдеться про майбутнє "Руху" та його взаємодію з "Карпатами". Деякі гравці команди вже покинули клуб і продовжили кар'єру в інших командах.

Рух Львов
Футболісти "Руху" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Навколо "Руху" тривають обговорення

Футбольний клуб був заснований у Львові і за останні роки зумів закріпитися в українській Прем'єр-лізі. Команда регулярно робила ставку на молодих українських футболістів та розвивала власну академію. Однак останнім часом навколо клубу з'явилися чутки про можливі структурні зміни.

"Не знаю, які там домовленості між двома президентами. Що вони вирішили і як домовилися — мені невідомо. Була можливість тоді всіх забрати в "Карпати", але одні поїхали в Черкаси, інші - ще кудись. Шкода, але "Рух" скоро зникне як команда", — заявив Маркевич.

Після 20 матчів "Рух" посідає 13 місце в турнірній таблиці. Команда набрала 20 очок і веде боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, у складі збірної України з футболу можуть відбутися кадрові зміни в матчі проти Швеції.

Вихованець київського "Динамо" був мобілізований і вже проходить підготовку на одному з полігонів перед відправкою на фронт.

спорт футбол УПЛ Рух Львів Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

