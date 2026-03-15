Маркевич объяснил, какой клуб УПЛ может исчезнуть уже скоро

Украинкий тренер Мирон Маркевич. Фото: пресс-служба "Карпат"

Бывший главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич высказался о возможном будущем футбольного клуба "Рух". Украинский специалист прокомментировал слухи вокруг ситуации в клубе и его дальнейшего существования. По словам тренера, ему неизвестны детали переговоров между руководителями команд.

При этом Маркевич допускает, что львовский клуб может исчезнуть как самостоятельная команда, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Бурбаса.

В последние месяцы в украинском футболе активно обсуждают возможные изменения в структуре львовских клубов. Речь идет о будущем "Руха" и его взаимодействии с "Карпатами". Некоторые игроки команды уже покинули клуб и продолжили карьеру в других командах.

Футболисты "Руха" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Вокруг "Руха" продолжаются обсуждения

Футбольный клуб был основан во Львове и за последние годы сумел закрепиться в украинской Премьер-лиге. Команда регулярно делала ставку на молодых украинских футболистов и развивала собственную академию. Однако в последнее время вокруг клуба появились слухи о возможных структурных изменениях.

"Не знаю, какие там договоренности между двумя президентами. Что они решили и как договорились – мне неизвестно. Была возможность тогда всех забрать в "Карпаты", но одни уехали в Черкассы, другие — еще куда-то. Жаль, но "Рух" скоро исчезнет как команда", — заявил Маркевич.

После 20 матчей "Рух" занимает 13 место в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков и ведет борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

