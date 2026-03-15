Ребров может вызвать в сборную Украины Пономаренко и Краснопира

Накануне важного матча отбора на Кубок Мира-2026 по футболу сборная Украины столкнулась с серьезными проблемами. Сразу несколько основных игроков команды не помогут ей из-за травм. Их могут заменить молодые игроки.

Тренерский штаб "сине-желтых" рассматривает возможность вызова в сборную нескольких новичков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Реклама

Читайте также:

Сергей Ребров с помощниками уже составил расширенный список игроков, которые получат вызов в сборную Украины. Уже в понедельник, 16 марта, он будет официально опубликован. Решающий поединок со Швецией запланирован на 26 марта. Уже известно, что в этом поединке Ребров может бросить в бой дебютантов.

Кто получит вызов в сборную Украины

Форвард "Динамо" Матвей Пономаренко проводит успешный сезон. На его счету уже 9 голов в нынешней кампании. Ребров уже давно принял решение о вызове 20-летнего нападающего в национальную команду, и тяжелая травма Артема Довбика лишь окончательно убедила тренера в этом намерении.

Также в сборной Украины могут дебютировать сразу два футболиста житомирского "Полесья". Это форвард Игорь Краснопир и полузащитник Борис Крушинский. Не все они попадут в основной список "сине-желтых", кто-то из потенциальных новичков может оказаться в резервном списке. У Сергея Реброва есть ровно сутки, чтобы принять окончательное решение.

Напомним, ранее главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер назвал план своей команды на игру против Украины в отборе на ЧМ-2026.

Тем временем стало известно о том, что воспитанника киевского "Динамо" забрали в армию, он уже готовится к отправке на фронт.