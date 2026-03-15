Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ребров викличе відразу кілька дебютантів на матч зі Швецією

Ребров викличе відразу кілька дебютантів на матч зі Швецією

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 12:08
Ребров може викликати до збірної України Пономаренка та Краснопіра
Матвій Пономаренко в матчі чемпіонату України. Фото: пресслужба "Динамо"

Напередодні важливого матчу відбору на Кубок Світу-2026 з футболу збірна України зіткнулася із серйозними проблемами. Одразу декілька основних гравців команди не допоможуть їй через травми. Їх можуть замінити молоді гравці. 

Тренерський штаб "синьо-жовтих" розглядає можливість виклику до збірної кількох новачків, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Реклама
Читайте також:

Сергій Ребров із помічниками вже склав розширений список гравців, які отримають виклик до збірної України. Уже в понеділок, 16 березня, він буде офіційно опублікований. Вирішальний поєдинок зі Швецією запланований на 26 березня. Уже відомо, що в цьому поєдинку Ребров може кинути в бій дебютантів.

Игорь Краснопир
Ігор Краснопір у "Поліссі". Фото: пресслужба клубу

Хто отримає виклик до збірної України

Форвард "Динамо" Матвій Пономаренко проводить успішний сезон. На його рахунку вже 9 голів у нинішній кампанії. Ребров уже давно ухвалив рішення про виклик 20-річного нападника до національної команди, і важка травма Артема Довбика лише остаточно переконала тренера в цьому намірі.

Також у збірній України можуть дебютувати одразу два футболісти житомирського "Полісся". Це форвард Ігор Краснопір і півзахисник Борис Крушинський. Не всі вони потраплять до основного списку "синьо-жовтих", хтось із потенційних новачків може опинитися в резервному списку. У Сергія Реброва є рівно доба, щоб ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної Швеції Грем Поттер назвав план своєї команди на гру проти України у відборі на ЧС-2026.

Тим часом стало відомо про те, що вихованця київського "Динамо" забрали до війська, він уже готується до відправки на фронт.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Матвій Пономаренко Ігор Краснопір
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації