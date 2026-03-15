Ребров може викликати до збірної України Пономаренка та Краснопіра

Ребров викличе відразу кілька дебютантів на матч зі Швецією
Напередодні важливого матчу відбору на Кубок Світу-2026 з футболу збірна України зіткнулася із серйозними проблемами. Одразу декілька основних гравців команди не допоможуть їй через травми. Їх можуть замінити молоді гравці.
Тренерський штаб "синьо-жовтих" розглядає можливість виклику до збірної кількох новачків, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.
Сергій Ребров із помічниками вже склав розширений список гравців, які отримають виклик до збірної України. Уже в понеділок, 16 березня, він буде офіційно опублікований. Вирішальний поєдинок зі Швецією запланований на 26 березня. Уже відомо, що в цьому поєдинку Ребров може кинути в бій дебютантів.
Хто отримає виклик до збірної України
Форвард "Динамо" Матвій Пономаренко проводить успішний сезон. На його рахунку вже 9 голів у нинішній кампанії. Ребров уже давно ухвалив рішення про виклик 20-річного нападника до національної команди, і важка травма Артема Довбика лише остаточно переконала тренера в цьому намірі.
Також у збірній України можуть дебютувати одразу два футболісти житомирського "Полісся". Це форвард Ігор Краснопір і півзахисник Борис Крушинський. Не всі вони потраплять до основного списку "синьо-жовтих", хтось із потенційних новачків може опинитися в резервному списку. У Сергія Реброва є рівно доба, щоб ухвалити остаточне рішення.
Читайте Новини.LIVE!