Мудрик міг грати не за Челсі, а за іншу англійську команду

Михайло Мудрик (ліворуч) святкує гол. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик міг продовжити кар'єру в англійському "Брентфорді". Лондонський клуб розглядав можливість підписання футболіста ще 2021 року. Тоді трансфер гравця з донецького "Шахтаря" оцінювався приблизно у 20 млн євро.

"Гірники" відмовили "бджолам", а пізніше заробили на трансфері Мудрика набагато більше, але самому Михайлу це не принесло щастя, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Goal.com.

Читайте також:

Про інтерес до українського футболіста розповів власник "Брентфорда" Меттью Бенем. За його словами, скаутська служба клубу високо оцінила потенціал Михайла Мудрика після виходу команди в Англійську Прем'єр-лігу. Керівництво навіть розглядало можливість укладення угоди, однак у підсумку трансфер так і не відбувся.

Михайло Мудрик під час виступу за збірну України. Фото: скриншот YouTube

Трансфер Мудрика в "Челсі" став рекордним

Через півтора року Мудрик все ж переїхав до Англії, але вже в статусі гравця "синіх". Лондонський клуб оформив трансфер 15 січня 2023 року, виплативши "Шахтарю" 70 млн євро фіксованої суми та ще 30 млн у вигляді бонусів.

Після переходу в "Челсі" в січні 2023 року Михайло Мудрик не зміг відразу закріпитися в основному складі лондонського клубу. Українець провів десятки матчів за команду та відзначився голами та результативними передачами, проте частіше виходив на поле з лави запасних. У грудні 2024 року футболіста тимчасово відсторонили від футболу після позитивного допінг-тесту, через що він перестав грати за клуб і збірну України. Відтоді його участь у матчах залишалася обмеженою, а справа продовжує розглядатися футбольними органами.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик не зможе вийти на поле до кінця сезону і не зіграє у відборі на ЧС-2026.

Молодий український футболіст Максим Казаков був мобілізований і вже проходить службу в одній із частин ЗСУ.

