Головна Спорт Кар'єра Мудрика могла скластися інакше, його хотів підписати відомий клуб

Кар'єра Мудрика могла скластися інакше, його хотів підписати відомий клуб

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 17:01
Мудрик міг грати не за Челсі, а за іншу англійську команду
Михайло Мудрик (ліворуч) святкує гол. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик міг продовжити кар'єру в англійському "Брентфорді". Лондонський клуб розглядав можливість підписання футболіста ще 2021 року. Тоді трансфер гравця з донецького "Шахтаря" оцінювався приблизно у 20 млн євро.

"Гірники" відмовили "бджолам", а пізніше заробили на трансфері Мудрика набагато більше, але самому Михайлу це не принесло щастя, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Goal.com.

Про інтерес до українського футболіста розповів власник "Брентфорда" Меттью Бенем. За його словами, скаутська служба клубу високо оцінила потенціал Михайла Мудрика після виходу команди в Англійську Прем'єр-лігу. Керівництво навіть розглядало можливість укладення угоди, однак у підсумку трансфер так і не відбувся.

Михайло Мудрик під час виступу за збірну України. Фото: скриншот YouTube

Трансфер Мудрика в "Челсі" став рекордним

Через півтора року Мудрик все ж переїхав до Англії, але вже в статусі гравця "синіх". Лондонський клуб оформив трансфер 15 січня 2023 року, виплативши "Шахтарю" 70 млн євро фіксованої суми та ще 30 млн у вигляді бонусів.

Після переходу в "Челсі" в січні 2023 року Михайло Мудрик не зміг відразу закріпитися в основному складі лондонського клубу. Українець провів десятки матчів за команду та відзначився голами та результативними передачами, проте частіше виходив на поле з лави запасних. У грудні 2024 року футболіста тимчасово відсторонили від футболу після позитивного допінг-тесту, через що він перестав грати за клуб і збірну України. Відтоді його участь у матчах залишалася обмеженою, а справа продовжує розглядатися футбольними органами.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик не зможе вийти на поле до кінця сезону і не зіграє у відборі на ЧС-2026.

Молодий український футболіст Максим Казаков був мобілізований і вже проходить службу в одній із частин ЗСУ.

спорт футбол ФК Шахтар Михайло Мудрик Челсі Брентфорд
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
