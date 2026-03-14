Мудрик мог играть не за Челси, а за другую английскую команду

Михаил Мудрик (слева) празднует гол. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик мог продолжить карьеру в английском "Брентфорде". Лондонский клуб рассматривал возможность подписания футболиста еще в 2021 году. Тогда трансфер игрока из донецкого "Шахтера" оценивался примерно в 20 млн евро.

"Горняки" отказали "пчелам", а позже заработали на трансфере Мудрика гораздо больше, но самому Михаилу это не принесло счастья, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Goal.com.

Об интересе к украинскому футболисту рассказал владелец "Брентфорда" Мэттью Бенем. По его словам, скаутская служба клуба высоко оценила потенциал Михаила Мудрика после выхода команды в Английскую Премьер-лигу. Руководство даже рассматривало возможность заключения сделки, однако в итоге трансфер так и не состоялся.

Михаил Мудрик во время выступления за сборную Украины. Фото: скриншот YouTube

Трансфер Мудрика в "Челси" стал рекордным

Спустя полтора года Мудрик все же переехал в Англию, но уже в статусе игрока "синих". Лондонский клуб оформил трансфер 15 января 2023 года, выплатив "Шахтеру" 70 млн евро фиксированной суммы и предусмотрев еще 30 млн в виде бонусов.

После перехода в "Челси" в январе 2023 года Михаил Мудрик не смог сразу закрепиться в основном составе лондонского клуба. Украинец провел десятки матчей за команду и отметился голами и результативными передачами, однако чаще выходил на поле со скамейки запасных. В декабре 2024 года футболист был временно отстранен от футбола после положительного допинг-теста, из-за чего перестал играть за клуб и сборную Украины. С тех пор его участие в матчах оставалось ограниченным, а дело продолжает рассматриваться футбольными органами.

