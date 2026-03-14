Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Карьера Мудрика могла сложиться иначе, его хотел подписать известный клуб

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 17:01
Мудрик мог играть не за Челси, а за другую английскую команду
Михаил Мудрик (слева) празднует гол. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик мог продолжить карьеру в английском "Брентфорде". Лондонский клуб рассматривал возможность подписания футболиста еще в 2021 году. Тогда трансфер игрока из донецкого "Шахтера" оценивался примерно в 20 млн евро.

"Горняки" отказали "пчелам", а позже заработали на трансфере Мудрика гораздо больше, но самому Михаилу это не принесло счастья, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Goal.com

Об интересе к украинскому футболисту рассказал владелец "Брентфорда" Мэттью Бенем. По его словам, скаутская служба клуба высоко оценила потенциал Михаила Мудрика после выхода команды в Английскую Премьер-лигу. Руководство даже рассматривало возможность заключения сделки, однако в итоге трансфер так и не состоялся. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик во время выступления за сборную Украины. Фото: скриншот YouTube

Трансфер Мудрика в "Челси" стал рекордным

Спустя полтора года Мудрик все же переехал в Англию, но уже в статусе игрока "синих". Лондонский клуб оформил трансфер 15 января 2023 года, выплатив "Шахтеру" 70 млн евро фиксированной суммы и предусмотрев еще 30 млн в виде бонусов.

После перехода в "Челси" в январе 2023 года Михаил Мудрик не смог сразу закрепиться в основном составе лондонского клуба. Украинец провел десятки матчей за команду и отметился голами и результативными передачами, однако чаще выходил на поле со скамейки запасных. В декабре 2024 года футболист был временно отстранен от футбола после положительного допинг-теста, из-за чего перестал играть за клуб и сборную Украины. С тех пор его участие в матчах оставалось ограниченным, а дело продолжает рассматриваться футбольными органами.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик не сможет выйти на поле до конца сезона и не сыграет в отборе на ЧМ-2026. 

Молодой украинский футболист Максим Казаков был мобилизован и уже проходит службу в одной из частей ВСУ. 

спорт футбол ФК Шахтер Михаил Мудрик Челси Брентфорд
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации