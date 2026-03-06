Відео
Головна Спорт Олександра Меркушина впевнено перемогла у масстарті на ЧС з біатлону

Олександра Меркушина впевнено перемогла у масстарті на ЧС з біатлону

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 16:45
Меркушина принесла Україні золото чемпіонату світу з біатлону
Олександра Меркушина у складі збірної України. Фото: Getty Images

Українська біатлоністка Олександра Меркушина здобула перемогу в гонці з масового старту на юніорській світовій першості.

Змагання проходять у німецькому Арбері, повідомляє портал Новини.LIVE.

У масстарті-60 Олександра Меркушина захопила лідерство після другої стрільби й утримала перше місце до фінішу. Найближчу суперницю з Латвії 21-річна Меркушина випередила майже на двадцять секунд.

Александра Меркушина
Олександра Меркушина під час гонки. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Ще одна медаль для України

Під час перегонів спортсменка припустилася трьох промахів на вогневих рубежах, проте показала високу швидкість на стрільбищі та один із найкращих ходів по дистанції. Для Меркушиної ця нагорода стала вже другою на нинішньому чемпіонаті світу.

Олександра Меркушина раніше виступала і на великих міжнародних турнірах дорослого рівня, включно з етапами Кубка світу та Олімпійськими іграми-2026. На Олімпіаді українська біатлоністка брала участь у кількох дисциплінах, отримавши важливий досвід на головному старті чотириріччя.

Попри молодий вік, вона вже вважається однією з перспективних спортсменок національної команди. Успіх на юніорському чемпіонаті світу підтверджує її статус однієї з лідерів нового покоління українського біатлону.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
