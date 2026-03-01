Відео
Україна
Головна Спорт Олександра Меркушина стала віцечемпіонкою світу

Олександра Меркушина стала віцечемпіонкою світу

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 18:46
Меркушина виборола срібло на юніорському ЧС-2026
Олександра Меркушина. Фото: Reuters

Українка Олександра Меркушина стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу-2026 з біатлону. Українка фінішувала другою в індивідуальній гонці на 12,5 км.

Про результати гонки повідомив портал Новини.LIVE.

Олександра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Українка програла боротьбу за золото

Меркушина бігла гонку разом з Тетяною Тарасюк, Валерією Шейгас і Ксенією Приходько.

Меркушина допустила один промах на першому вогневому рубежі лежачи, після чого закрила всі мішені на трьох наступних стрільбищах. Вона була серед лідерів за швидкістю ходу і за темпом стрільби.

До заключних кіл українка зберігала проміжне перше місце, але у поступилася Теміс Фонтен із Франції, яка відпрацювала чотири рубежі без промахів і випередила Меркушину на 19,5 секунди. Третє місце посіла фінка Інка Гамаляйнен із двома штрафними хвилинами.

Тарасюк із одним промахом стала 15-ю, Шейгас фінішувала 22-ю, Приходько — 26-ю.

Нагадаємо, раніше центрбек "ПСЖ" Ілля Забарний отримав похвалу за матч чемпіонату.

Ярослава Магучіх виграла чемпіонат України у протистоянні з Юлією Левченко та Іриною Геращенко.

Біатлон Збірна України з біатлону Олександра Меркушина чемпіонат світу з біатлону
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
