Меркушина виборола срібло на юніорському ЧС-2026

Олександра Меркушина. Фото: Reuters

Українка Олександра Меркушина стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу-2026 з біатлону. Українка фінішувала другою в індивідуальній гонці на 12,5 км.

Про результати гонки повідомив портал Новини.LIVE.

Олександра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Українка програла боротьбу за золото

Меркушина бігла гонку разом з Тетяною Тарасюк, Валерією Шейгас і Ксенією Приходько.

Меркушина допустила один промах на першому вогневому рубежі лежачи, після чого закрила всі мішені на трьох наступних стрільбищах. Вона була серед лідерів за швидкістю ходу і за темпом стрільби.

До заключних кіл українка зберігала проміжне перше місце, але у поступилася Теміс Фонтен із Франції, яка відпрацювала чотири рубежі без промахів і випередила Меркушину на 19,5 секунди. Третє місце посіла фінка Інка Гамаляйнен із двома штрафними хвилинами.

Тарасюк із одним промахом стала 15-ю, Шейгас фінішувала 22-ю, Приходько — 26-ю.

