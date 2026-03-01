Меркушина принесла Украине серебро ЧМ-2026

Александра Меркушина. Фото: Reuters

На юниорском чемпионате мира-2026 по биатлону состоялась индивидуальная гонка среди девушек. Украинка Александра Меркушина получила серебряную награду по ее итогам.

О результатах гонки сообщил портал Новини.LIVE.

Александра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Украинка проиграла борьбу за золото

Меркушина бежала гонку вместе с Татьяной Тарасюк, Валерией Шейгас и Ксенией Приходько.

Меркушина допустила один промах на первом огневом рубеже лежа, после чего закрыла все мишени на трех следующих стрельбищах. Она была среди лидеров по скорости хода и по темпу стрельбы.

До заключительных кругов украинка сохраняла промежуточное первое место, но у уступила Темис Фонтен из Франции, которая отработала четыре рубежа без промахов и опередила Меркушину на 19,5 секунды. Третье место заняла финка Инка Гамаляйнен с двумя штрафными минутами.

Тарасюк с одним промахом стала 15-й, Шейгас финишировала 22-й, Приходько - 26-й.

