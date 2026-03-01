Видео
Главная Спорт Александра Меркушина выиграла второе место на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 18:46
Меркушина принесла Украине серебро ЧМ-2026
Александра Меркушина. Фото: Reuters

На юниорском чемпионате мира-2026 по биатлону состоялась индивидуальная гонка среди девушек. Украинка Александра Меркушина получила серебряную награду по ее итогам.

О результатах гонки сообщил портал Новини.LIVE.

Александра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Украинка проиграла борьбу за золото

Меркушина бежала гонку вместе с Татьяной Тарасюк, Валерией Шейгас и Ксенией Приходько.

Меркушина допустила один промах на первом огневом рубеже лежа, после чего закрыла все мишени на трех следующих стрельбищах. Она была среди лидеров по скорости хода и по темпу стрельбы.

До заключительных кругов украинка сохраняла промежуточное первое место, но у уступила Темис Фонтен из Франции, которая отработала четыре рубежа без промахов и опередила Меркушину на 19,5 секунды. Третье место заняла финка Инка Гамаляйнен с двумя штрафными минутами.

Тарасюк с одним промахом стала 15-й, Шейгас финишировала 22-й, Приходько - 26-й.

Напомним, ранее центрбек "ПСЖ" Илья Забарный получил похвалу за матч чемпионата.

Ярослава Магучих выиграла чемпионат Украины в противостоянии с Юлией Левченко и Ириной Геращенко.

Биатлон Сборная Украины по биатлону Александра Меркушина чемпионат мира по биатлону
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
