Меркушина сразу после Олимпиады стала чемпионкой среди юниоров

Дата публикации 6 марта 2026 16:45
Александра Меркушина завоевала золото ЧМ по биатлону
Александра Меркушина в составе сборной Украины. Фото: Getty Images

Украинская биатлонистка Александра Меркушина стала победительницей гонки с массовым стартом на юниорском чемпионате мира.

Соревнования проходят в немецком Арбере, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В масстарте-60 Александра Меркушина захватила лидерство после второй стрельбы и удержала первое место до финиша. Ближайшую соперницу из Латвии 21-летняя Меркушина опередила почти на двадцать секунд. 

Александра Меркушина
Александра Меркушина во время гонки. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Еще одна медаль для Украины

По ходу гонки спортсменка допустила три промаха на огневых рубежах, однако показала высокую скорость на стрельбище и один из лучших ходов по дистанции. Для Меркушиной эта награда стала уже второй на нынешнем чемпионате мира.

Александра Меркушина ранее выступала и на крупных международных турнирах взрослого уровня, включая этапы Кубка мира и Олимпийские игры-2026. На Олимпиаде украинская биатлонистка участвовала в нескольких дисциплинах, получив важный опыт на главном старте четырехлетия.

Несмотря на молодой возраст, она уже считается одной из перспективных спортсменок национальной команды. Успех на юниорском чемпионате мира подтверждает ее статус одной из лидеров нового поколения украинского биатлона. 

спорт Лыжный спорт Биатлон Сборная Украины по лыжным гонкам Александра Меркушина
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
