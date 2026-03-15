Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украинская биатлонистка досрочно завершила сезон из-за здоровья

Украинская биатлонистка досрочно завершила сезон из-за здоровья

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 14:23
Биатлонистка сборной Украины завершила сезон по состоянию здоровья
Валерия Дмитренко после тренировки. Фото: instagram.com/dmitrik_valeriia/

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко досрочно завершила сезон 2025/26. Спортсменка сообщила, что не сможет принять участие в чемпионате Украины по биатлону, который пройдет в Буковеле с 20 по 31 марта. Причиной такого решения стало состояние здоровья.

Таким образом сезон для Дмитренко завершился раньше запланированного срока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт биатлонистки.

Реклама
В текущем сезоне молодая украинская спортсменка впервые выступила на этапе Кубка мира по биатлону. Ее дебют состоялся в Нове-Место, где она финишировала 39-й в короткой индивидуальной гонке и набрала первые очки в карьере на этом уровне. Этот результат стал одним из заметных событий сезона для молодой биатлонистки. 

Валерия Дмитренко в больнице. Фото: instagram.com/dmitrik_valeriia/

Проблемы Дмитренко в новом сезоне

На уровне Кубка IBU Валерия показала лучший результат среди украинских биатлонисток. По итогам сезона она заняла 33-е место в общем зачете турнира. Этот показатель стал самым высоким среди представительниц Украины в нынешнем розыгрыше серии. 

Валерия Дмитренко на отдыхе. Фото: instagram.com/dmitrik_valeriia/

Валерия Дмитренко представляет сборную Украины по биатлону и выступает на международных соревнованиях несколько последних лет. Она регулярно стартует на этапах Кубка IBU и постепенно получает опыт выступлений на высшем уровне. В сезоне 2025/26 спортсменка дебютировала на Кубке мира и впервые набрала зачетные очки в этой серии. 

спорт Биатлон Сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону Валерия Дмитренко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации