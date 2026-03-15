Биатлонистка сборной Украины завершила сезон по состоянию здоровья

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко досрочно завершила сезон 2025/26. Спортсменка сообщила, что не сможет принять участие в чемпионате Украины по биатлону, который пройдет в Буковеле с 20 по 31 марта. Причиной такого решения стало состояние здоровья.

Таким образом сезон для Дмитренко завершился раньше запланированного срока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт биатлонистки.

В текущем сезоне молодая украинская спортсменка впервые выступила на этапе Кубка мира по биатлону. Ее дебют состоялся в Нове-Место, где она финишировала 39-й в короткой индивидуальной гонке и набрала первые очки в карьере на этом уровне. Этот результат стал одним из заметных событий сезона для молодой биатлонистки.

Проблемы Дмитренко в новом сезоне

На уровне Кубка IBU Валерия показала лучший результат среди украинских биатлонисток. По итогам сезона она заняла 33-е место в общем зачете турнира. Этот показатель стал самым высоким среди представительниц Украины в нынешнем розыгрыше серии.

Валерия Дмитренко представляет сборную Украины по биатлону и выступает на международных соревнованиях несколько последних лет. Она регулярно стартует на этапах Кубка IBU и постепенно получает опыт выступлений на высшем уровне. В сезоне 2025/26 спортсменка дебютировала на Кубке мира и впервые набрала зачетные очки в этой серии.

Напомним, известный тренер Мирон Маркевич назвал украинский клуб, который в скором будущем может прекратить существование.

Матвей Пономаренко и еще два молодых игрока могут получить вызов в сборную Украины на матч против Швеции.